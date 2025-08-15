Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by denisapolka is licensed under public domain
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:40

Лесная мафия: бывший чиновник Приморья попался на систематическом взяточничестве

Экс-министра лесного хозяйства Приморья арестовали за взятки в 3,5 млн рублей

В Приморском крае следователи взяли под стражу бывшего министра лесного хозяйства региона Валентина Карпенко. По данным следствия, экс-чиновник в течение четырех лет систематически получал денежные вознаграждения от предпринимателей, занимающихся лесозаготовками.

Как установили правоохранительные органы, с 2016 по 2020 год Карпенко, занимая различные должности в правительстве края, в том числе пост министра лесного хозяйства, через посредника брал взятки за переуступку прав аренды лесных участков. Кроме того, он покровительствовал коммерсантам в корпоративных спорах. Общая сумма незаконных выплат превысила 3,5 миллиона рублей.

Оперативники УФСБ и следователи регионального управления СК задержали подозреваемого. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ о получении взятки в особо крупном размере.

Это не первый случай привлечения Карпенко к уголовной ответственности. Ранее он уже становился фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Эксперты отмечают, что нынешнее расследование может выявить новые эпизоды коррупционной деятельности в лесной отрасли региона.

