Эксперт предупредил: грядет новый скачок цен на аренду квартир этой осенью

За последние полтора года стоимость аренды однокомнатных квартир выросла почти вдвое. Эксперт по недвижимости и ипотечный брокер Дмитрий Ракута прояснил ситуацию на рынке аренды жилья и поделился прогнозами на возможный рост цен этой осенью.

Он отметил, что в нынешних условиях сдача недвижимости в аренду стала значительно выгоднее, чем продажа, из-за высокой ключевой ставки.

Многие потенциальные покупатели решили отложить покупку и предпочли арендовать жилье, пишет "Рабмлер".

По словам Ракуты, те, кто планировал приобретение недвижимости и переезд из арендуемого жилья в собственное, решили повременить с этим вопросом на год или два.

В результате на рынке стало меньше предложений по аренде, а ликвидные квартиры разбирают очень быстро. Это приводит к росту цен на арендные квартиры, которые приносят доход их владельцам.

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