Удаленка может оставить без съемной квартиры: арендодатели увидели в таких жильцах неожиданный риск

Собственники арендного жилья начали массово отказывать в заселении арендаторам, работающим в дистанционном формате, опасаясь ускоренного износа имущества, сообщила изданию NewsInfo риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. Подобная предвзятость зачастую основывается на устаревших стереотипах арендодателей и не учитывает реальные показатели эксплуатации помещений.

Ранее сообщалось, что владельцы квартир стали чаще отклонять заявки удаленщиков из-за подозрений в чрезмерном расходе электричества и быстром повреждении мебели. Некоторые собственники даже пытаются ввести наценку за "коммерческое использование" площади, мотивируя это тем, что жилец будет находиться дома круглосуточно.

Риелтор пояснила, что на практике такие случаи действительно участились, однако чаще всего они связаны с завышенными требованиями владельцев недвижимости, чьи объекты не всегда соответствуют современным стандартам рынка. Хозяева опасаются, что постоянное присутствие человека в квартире увеличивает бытовую нагрузку на технику и интерьер. Однако эксперт считает такой подход ошибочным.

"Я бы не стала рассматривать удаленную работу как самостоятельный критерий неблагонадежности арендатора. Важнее понимать, сколько человек фактически будет проживать в квартире, как именно она будет использоваться. Молодые люди на удаленке чаще всего сейчас живут на доставках. Очень мало кто что готовит", — рассказала Перескокова.

Риелтор подчеркнула, что один специалист с ноутбуком создает значительно меньшую нагрузку на коммуникации и мебель, чем семья с детьми. В случаях, когда в квартире проживают несколько человек, объемы стирки, готовки и использования электроники возрастают кратно. Нередко жильцы сталкиваются и с внешними рисками: например, эксперты напоминают, что перебои с интернетом могут стать угрозой для стабильной работы специалиста вне офиса.

"Один человек, который работает за ноутбуком из дома, вовсе не обязательно создаст больше нагрузку на квартиру, чем семья из нескольких человек. Днем все находятся на учебе, на работе, а вечером собираются детки-конфетки, муж, жена, нужно приготовить, постирать, погладить. Кто-то смотрит телевизор, кто-то за компьютером", — пояснила специалист.

По мнению Перескоковой, честное признание об удаленном графике является признаком прозрачности отношений между сторонами. Для защиты интересов арендодателя достаточно четко прописать условия эксплуатации жилья в официальном соглашении. Важно помнить, что любые денежные переводы на карту должны быть документально подтверждены, чтобы избежать претензий со стороны контролирующих органов.

Также риелторы призывают проявлять бдительность при поиске объектов, так как схемы обмана в сегменте аренды постоянно совершенствуются. Для сохранения баланса в жизни работающим из дома крайне важно организовать пространство, поскольку визуальный беспорядок в интерьере способен снижать концентрацию и провоцировать стресс. При этом исследования показывают, что гибкий график сам по себе не является ключевым фактором психологического дискомфорта сотрудников.

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