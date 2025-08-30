Только для славян: как суд пресек дискриминацию на рынке аренды жилья

Столичный суд удовлетворил административный иск прокурора и признал противоправными объявления об аренде жилья, содержащие дискриминационные условия по национальному и религиозному признаку. Решение запрещает распространение на территории России подобных объявлений, обнаруженных на популярных интернет-площадках.

В материалах дела фигурировали конкретные примеры дискриминационных формулировок, включая требования "только для мусульман" с указанием "цыгане не звоните", а также ограничения "только для славян". Подобные условия аренды были признаны нарушающими законодательство о равенстве прав и свобод человека.

Суд постановил признать указанную информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Данное решение создает важный прецедент для борьбы с дискриминационными практиками на рынке аренды жилья и подчеркивает недопустимость ограничений по национальному или религиозному признаку при предоставлении жилищных услуг.

Решение вступает в силу немедленно и подлежит исполнению всеми интернет-площадками, осуществляющими деятельность на территории России.