© freepik.com is licensed under public domain
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:13

Хозяин даже не заметит: эти трюки превратят съёмную квартиру в уютное гнездо

Риелтор Перескокова рассказала, какие улучшения в съемной квартире не требуют согласия хозяина

Не все изменения в съёмной квартире нужно согласовывать с хозяином, рассказала риелтор Наталья Перескокова. В комментарии NewsInfo она объяснила, какие улучшения можно сделать без последствий.

Есть много вещей, которые преобразят пространство в съёмной квартире без ущерба для жилья, и согласовывать такие улучшения с хозяевами квартиры не нужно, отметила эксперт.

"Текстиль можно поменять. Шторы, покрывала, подушки, ковры меняют атмосферу без ремонта. Добавить торшеры, настольные лампы, гирлянды и не нужно ничего сверлить, штробить", — отметила риелтор.

По словам специалиста по недвижимости, простым и эффективным решением может стать декор, который не оставляет следов.

"Постеры в рамках, картины на подставках, вазы, растения живые, искусственные, напольные или настольные зеркала, пленка на мебель, на двери, но такая пленка, которая легко снимается без следов, такая пленка хорошо освежает кухню и ванную", — подсказала Перескокова.

Порядок в съёмном жилье помогут создать конструкции для хранения вещей, подчеркнула эксперт.

"Продаются симпатичные корзины, контейнеры, полочки на присосках, без сверления", — посоветовала собеседница NewsInfo.

Более кардинальные улучшение в арендованной квартире лучше заранее обсудить с владельцами недвижимости, порекомендовала риелтор.

"Если разрешает собственник, можно перекрасить стену. Можно заменить фурнитуру, ручки, выключатели. Повесить полки или картины с аккуратным монтажом, со сверлением. Перед изменениями обязательно сделать фото состояния квартиры, чтобы потом не было споров, как всё было", — заметила Перескокова.

На все кардинальные согласованные улучшения, по словам эксперта, лучше сохранять чеки: для возможной корректировки стоимости съёмного жилья.

