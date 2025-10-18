Место, где ночь не наступает: зачем туристы возвращаются на Кольский снова и снова

Лето на Кольском полуострове — это не только свежий воздух и безмолвие тундры, но и множество возможностей для путешественников. Здесь можно встретить солнце, которое не садится, услышать шелест северного ветра над водой и увидеть суровую, но завораживающую природу Арктики.

Как добраться до края света

Главные ворота Кольского полуострова — Мурманск, самый крупный город за полярным кругом. Путешественники часто приезжают сюда по трассе "Кола": путь из Санкт-Петербурга занимает около 1400 километров, а из Петрозаводска — примерно 950. Дорога петляет среди озёр и сопок, а за каждым поворотом открываются виды на северные пейзажи.

Мурманск встречает запахом моря, сиянием металлических волн Баренцева моря и атмосферой северного порта. Здесь стоит увидеть легендарный атомный ледокол "Ленин" — первый в мире корабль такого типа, который с 2009 года стал музеем.

Не доезжая 170 километров до столицы региона, можно свернуть в сторону Лапландского заповедника. Это территория, где природа сохранила первозданную красоту и где до сих пор живут потомки саамов — коренного народа Севера.

Лапландия: не миф, а живая природа

Те, кто ожидает увидеть бесконечные снега, как в сказке Андерсена, будут удивлены. Лапландия летом — зелёная, дышащая жизнью земля. Здесь среди болот и лесов можно встретить северных оленей, бурых медведей, лосей, росомах и бобров.

Туристы чаще всего гуляют по оборудованным тропам вдоль Чунозера — зеркального озера с чистейшей водой. Вокруг — разноцветные ковры из мхов и болотных растений, а на влажных полянах можно увидеть хищную росянку, крошечное чудо ботанического мира.

Через холмы и озёра — в Мончегорск

От заповедника до Мончегорска — всего полсотни километров. Этот город раскинулся на берегу озера Имандра — огромного водоёма, отражающего в себе вершины Хибин. Сюда удобно добраться и по воздуху: ближайшие аэропорты — Мурманск и Апатиты.

Дорога петляет между холмов, утопая в зелени елей и берёз. На обочинах — целые поляны иван-чая, а за лесом то и дело мелькают блестящие озёра. Иногда среди указателей встречаются самые неожиданные — например, "Страусиная ферма". Да-да, даже за полярным кругом можно увидеть этих экзотических птиц.

Горы и ягоды

Сопки вокруг Мончегорска — невысокие, но живописные. На вершину можно подняться без специальной подготовки. Самые известные — Поадзуайвенч (360 метров) и Вурэчуайвенч, или Воронья (470 метров). Их склоны поросли густым лесом, но тропы проложены и отмечены краской.

Подъём превращается в прогулку: вдоль тропы растут черника, водяника и брусника. Чем ближе к вершине, тем реже деревья и тем больше тундры. Здесь уже правит ягелем, а среди его белёсых подушек рассыпаны кустики с яркими листьями и ягодами.

Водная стихия Севера

Мончегорск летом — рай для любителей активного отдыха. Озёра Лумболка, Роговое, Нюдъявр, Мончеозеро и особенно Имандра подходят для плавания, катания на лодках и парусах.

Самый эффектный способ увидеть Хибины — это прогулка по воде. Экскурсии на моторных лодках проходят вдоль восточного берега Имандры, где изумительно прозрачная вода отражает небо. Но ещё больше впечатлений дарит парусная прогулка.

В яхт-клубе можно арендовать парусники разных классов, включая миниатюрные лодки MX700. На их палубе помещается несколько человек, а главный парус — треугольный грот — управляется вручную.

"Когда дам команду "Приготовиться к повороту!", держите ухо востро", — предупреждает капитан.

На борту важно держать равновесие, ведь гик, перекладина у низа паруса, проходит низко. Капитан сидит на корме и управляет судном с помощью руля и снастей. Лодка идёт против ветра — галсами, наклоняясь то на один, то на другой борт. Это вызывает восторг, но не страх: перевернуться практически невозможно.

Опытные яхтсмены напоминают о "трёх точках опоры": держаться руками и упираться ногой. Борта защищены стальными леерами, а пассажиры надевают спасательные жилеты. Когда ветер попутный, на палубе ощущается почти штиль, и кажется, будто лодка скользит по стеклу.

Спорт для каждого

Если паруса кажутся слишком экстремальными, можно выбрать более спокойные виды отдыха. На Имандре сдают в аренду байдарки, каяки и сапборды. Любителям острых ощущений подойдут кайты — доски с воздушными змеями, а также вейкборды и гидрофойлы, где спортсмен движется по воде за катером.

Для фотографов Кольский полуостров — настоящий подарок. Здесь не нужно подгадывать "золотой час": солнце почти не заходит за горизонт, а мягкий свет длится всю ночь.

Советы шаг за шагом

Планируйте маршрут заранее — расстояния велики, а между населёнными пунктами могут быть десятки километров без заправок. Бронируйте жильё в Мурманске или Мончегорске заранее: летом приезжает много туристов. Берите с собой репеллент и тёплую одежду — даже в июле температура может резко падать. Для водных прогулок выбирайте проверенные туркомпании, где есть сертифицированные инструкторы и спасательные жилеты. Если хотите увидеть северное сияние — приезжайте в сентябре: ночи уже темнеют, но погода остаётся мягкой.

А что если поехать с детьми?

Кольский полуостров подойдёт и для семейного отдыха. В Мончегорске есть музеи, интерактивные площадки и даже мини-зоопарк. Можно показать детям настоящих северных оленей и познакомить их с культурой саамов.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы Минусы Невероятная природа и чистый воздух Переменчивая погода Возможность увидеть белые ночи Большие расстояния между локациями Разнообразие активностей — от походов до парусов Не везде есть устойчивая связь Развитый туризм в Мурманске и Мончегорске Высокие цены на проживание летом

Интересные факты

Озеро Имандра считается одним из самых крупных в Европе — его площадь почти 900 квадратных километров. Лапландский заповедник старше многих национальных парков России — он был основан в 1930 году. На Кольском полуострове более 100 тысяч озёр и рек — мечта любого рыбака и путешественника.

FAQ

Какое время года лучше для поездки?

С июня по сентябрь: в июле теплее всего, а осенью начинаются красочные "северные краски".

Нужна ли специальная одежда?

Да, даже летом пригодятся ветровка и термобельё. Вечером температура может опускаться до +5 °C.

Где можно остановиться?

Варианты — от отелей в Мурманске до кемпингов у Имандры. Есть и гостевые дома с сауной.

Можно ли арендовать авто?

Да, прокат доступен в Мурманске и Апатитах. Большинство машин — полноприводные кроссоверы, подходящие для местных дорог.

Мифы и правда

Миф: летом за полярным кругом холодно и мрачно.

Правда: в июле температура достигает +20 °C, а солнце светит круглые сутки.

Миф: в тундре нечего смотреть.

Правда: здесь масса озёр, редкие растения и потрясающие панорамы Хибин.

Миф: путешествие на Кольский — только для экстремалов.

Правда: сегодня регион отлично приспособлен для семейного и комфортного отдыха.