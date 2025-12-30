Заполярье больше не для отчаянных: Арктика меняет туристический статус

Ещё недавно поездки за Полярный круг воспринимались как экзотика для узкого круга энтузиастов, готовых к суровым условиям и автономным маршрутам. Сегодня Арктика всё чаще появляется в туристических планах россиян и иностранцев, превращаясь из территории испытаний в направление осознанного путешествия. Об этом сообщает портал "Хибины.ру", ссылаясь на мнение заведующего кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Вениамина Каганова.

Почему Север стал доступнее

По словам эксперта, интерес к Заполярью существовал всегда, но долгое время ему не хватало практической базы. Улучшение транспортной доступности и рост уровня безопасности поездок сделали Арктику реальным направлением, а не мечтой для единиц.

"Людей всегда тянуло к чему-то новому, неизведанному. С улучшением транспортной доступности и безопасности перемещений это стремление получило материальную основу", — отметил заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Вениамин Каганов.

Он подчеркнул, что ключевую роль в развитии арктического туризма сыграла инфраструктура, которая начала формироваться именно в северных регионах России.

Мурманск как центр арктических маршрутов

Особое место, по словам Каганова, занимает Мурманская область. Именно здесь сосредоточена наиболее развитая материально-техническая база среди всех северных регионов страны. Из Мурманска стартует большинство круизных программ, включая рейсы атомного ледокольного флота.

Эксперт отметил, что именно отсюда организуются экспедиции к Северному полюсу. Маршруты проходят по Северному морскому пути с заходом на ключевые арктические архипелаги — Новую Землю, Северную Землю и остров Врангеля. Такой формат путешествий становится всё более востребованным, несмотря на высокую стоимость и ограниченное число мест.

Экология, активный отдых и дикая природа

Значительную часть туристов в Арктику привлекает экологический и приключенческий туризм. Путешественники выбирают маршруты, которые позволяют увидеть места обитания птиц, белых медведей, моржей и китов. Для многих именно контакт с нетронутой природой становится главным мотивом поездки.

Наряду с этим растёт интерес к активным видам отдыха. Популярностью пользуются треккинг, рафтинг, рыбалка, дайвинг, а также сафари на снегоходах и поездки на собачьих упряжках. Эти форматы позволяют совместить знакомство с природой и физическое испытание, что особенно ценится поклонниками экспедиционного туризма.

Этнокультура и история Севера

Отдельным направлением становится этнокультурный туризм. Гости Заполярья всё чаще знакомятся с бытом коренных малочисленных народов Севера — саамов, ненцев и других. Такие поездки включают посещение стойбищ, участие в традиционных обрядах и знакомство с укладом жизни в условиях Крайнего Севера.

Интерес вызывает и историческое наследие региона. Туристы посещают полярные станции, знаковые места освоения Арктики и заброшенные поселения, которые стали немыми свидетелями сложной и противоречивой истории Севера.