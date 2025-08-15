Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Карликовое дерево в горах Нявка Тундра на фоне Хибин
© commons.wikimedia.org by Mihail Siergiejevicz is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:19

Пять месяцев без пиццы и интернета: как создатель "Додо" жил среди оленеводов

Основатель "Додо Пиццы" Фёдор Овчинников провёл пять месяцев в тундре с семьёй оленеводов

Пять месяцев в тундре, без связи и привычных удобств, — так прошла весна и лето 2025 года у основателя сети "Додо Пицца" Федора Овчинникова. Его решение уехать далеко от цивилизации не было спонтанным: идея жила в нем несколько лет, и, наконец, этой весной он решился воплотить её в жизнь, отправившись в Арктику.

Путь в неизведанное

С 21 марта по 10 августа предприниматель жил вместе с семьей ненцев-оленеводов, разделяя с ними быт и кочевой образ жизни. За это время они преодолели на упряжках из оленей 730 километров — от Обской губы до берегов Северного Ледовитого океана.

"Я чувствовал себя ребенком. Я как будто учился ходить. Я спал спина к спине вместе со своей семьей. Мы шли со своим караваном по бескрайней тундре, без связи, месяцами не встречая других людей, и мне казалось, что мы на космическом корабле", — рассказал Овчинников.

Эта экспедиция, по его словам, не была попыткой "выйти из кризиса", пройти очередное испытание или убежать от себя. Он рассматривал её как возможность взглянуть на жизнь с другой стороны и как личный "бунт" против предопределенности.

Личный протест против "заданного маршрута"

Предприниматель объяснил, что в какой-то момент накопленный опыт, успехи и ошибки начинают диктовать дальнейшее движение.

"Ну, вот построил ты большую компанию. Что дальше? Бизнес, влияние, "твой круг" — и ты вроде идешь по выбранному пути, хотя кажется, что ты "свободен". Жизнь прекрасна тем, что её можно открывать до самого последнего момента", — подчеркнул он.

Эти слова — не о разочаровании в бизнесе, а о стремлении выйти за рамки привычного, чтобы проверить, как можно жить иначе.

Опыт, который меняет восприятие

Месяцы в тундре показали Федору, что отсутствие личного пространства или душа — не проблема. Куда важнее — добрый смех и поддержка рядом, которые помогают пережить пургу, дождь и холод.

"Я открывал жизнь заново", — признался он.

Кочевой образ жизни стал для него не просто приключением, а возвращением к базовым человеческим ценностям, которые в городской суете часто теряются.

