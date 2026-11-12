Берингово море стало полем для важного теста: невидимые системы обнаружения показали свой истинный потенциал

Северное командование вооружённых сил США (NORTHCOM) вместе с рядом научных организаций завершило трёхлетнюю серию экспериментов с новой радиолокационной технологией. Испытания должны были показать, можно ли увеличить дальность обнаружения угроз для Системы северного предупреждения (North Warning System) на подступах к Аляске и северной Канаде.

Завершающие лётные испытания прошли с 7 по 14 сентября. Как говорится в пресс-релизе Командования на Аляске (ALCOM), входящего в NORTHCOM, от 19 октября, программа должна устранить пробелы в наблюдении за воздушным пространством Арктики. Огромные расстояния, суровый климат и слабая инфраструктура мешают работе существующих средств наблюдения в регионе.

Как проходили испытания

В испытаниях участвовали Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL), Научно-исследовательское управление Минобороны Канады (DRDC) и местные научные организации. Главное техническое решение — сочетание уже существующего коротковолнового передатчика с недорогой приёмной антенной решёткой, разработанной специально для этих испытаний.

Передатчиком служил исследовательский комплекс HAARP Университета Аляски в Фэрбанксе, а приёмную станцию в Колд-Бей создала корпорация MITRE. Наблюдение велось над заливом Аляска и Беринговым морем.

Чтобы проверить точность системы, в качестве контрольных целей с заранее известными координатами использовали самолёты:

самолёт дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry 962-й эскадрильи воздушного контроля;

поисково-спасательные самолёты HC-130J Combat King II 211-й спасательной эскадрильи;

самолёты-заправщики KC-135 Stratotanker 168-й эскадрильи заправщиков.

По предварительным данным, система обнаружила все эти цели за пределами прямой видимости — за счёт отражения сигнала от ионосферы.

Главный научный сотрудник Командования на Аляске Каролин Ствертка отметила, что оценить возможности технологии в Арктике можно только по данным, собранным в реальных условиях. Именно поэтому было важно сравнить результаты наблюдений с известным положением самолётов: так можно понять, способна ли технология закрыть пробелы в наблюдении за воздушным пространством.

Модернизация обороны Северной Америки

Испытания прошли на фоне масштабной модернизации системы обороны Северной Америки. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) развёртывает загоризонтные РЛС, которые, в частности, должны обнаруживать гиперзвуковые ракеты. Проект загоризонтной РЛС для обороны территории (Homeland Defense OTHR) стартовал в 2022 году и финансируется США и Канадой. Его стоимость оценивается в 6–7 млрд долларов для США и 3,1 млрд долларов для Канады. Начальная боеготовность ожидается в 2028–2029 годах, полная — к 2031 году.

Кроме того, ВВС США готовят замену трассовых обзорных РЛС ARSR-4, которые работают с 1990-х годов. Эти станции хорошо отфильтровывали помехи, но новые их источники, например ветровые электростанции, мешают работе устаревающих радаров, поэтому нужен переход на РЛС нового поколения.