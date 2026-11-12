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Радиолокационная станция, РЛС
Радиолокационная станция, РЛС
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 4:11

Берингово море стало полем для важного теста: невидимые системы обнаружения показали свой истинный потенциал

США и Канада испытали на Аляске недорогую загоризонтную РЛС для Арктики

Северное командование вооружённых сил США (NORTHCOM) вместе с рядом научных организаций завершило трёхлетнюю серию экспериментов с новой радиолокационной технологией. Испытания должны были показать, можно ли увеличить дальность обнаружения угроз для Системы северного предупреждения (North Warning System) на подступах к Аляске и северной Канаде.

Завершающие лётные испытания прошли с 7 по 14 сентября. Как говорится в пресс-релизе Командования на Аляске (ALCOM), входящего в NORTHCOM, от 19 октября, программа должна устранить пробелы в наблюдении за воздушным пространством Арктики. Огромные расстояния, суровый климат и слабая инфраструктура мешают работе существующих средств наблюдения в регионе.

Как проходили испытания

В испытаниях участвовали Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL), Научно-исследовательское управление Минобороны Канады (DRDC) и местные научные организации. Главное техническое решение — сочетание уже существующего коротковолнового передатчика с недорогой приёмной антенной решёткой, разработанной специально для этих испытаний.

Передатчиком служил исследовательский комплекс HAARP Университета Аляски в Фэрбанксе, а приёмную станцию в Колд-Бей создала корпорация MITRE. Наблюдение велось над заливом Аляска и Беринговым морем.

Чтобы проверить точность системы, в качестве контрольных целей с заранее известными координатами использовали самолёты:

  • самолёт дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry 962-й эскадрильи воздушного контроля;
  • поисково-спасательные самолёты HC-130J Combat King II 211-й спасательной эскадрильи;
  • самолёты-заправщики KC-135 Stratotanker 168-й эскадрильи заправщиков.

По предварительным данным, система обнаружила все эти цели за пределами прямой видимости — за счёт отражения сигнала от ионосферы.

Главный научный сотрудник Командования на Аляске Каролин Ствертка отметила, что оценить возможности технологии в Арктике можно только по данным, собранным в реальных условиях. Именно поэтому было важно сравнить результаты наблюдений с известным положением самолётов: так можно понять, способна ли технология закрыть пробелы в наблюдении за воздушным пространством.

Модернизация обороны Северной Америки

Испытания прошли на фоне масштабной модернизации системы обороны Северной Америки. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) развёртывает загоризонтные РЛС, которые, в частности, должны обнаруживать гиперзвуковые ракеты. Проект загоризонтной РЛС для обороны территории (Homeland Defense OTHR) стартовал в 2022 году и финансируется США и Канадой. Его стоимость оценивается в 6–7 млрд долларов для США и 3,1 млрд долларов для Канады. Начальная боеготовность ожидается в 2028–2029 годах, полная — к 2031 году.

Кроме того, ВВС США готовят замену трассовых обзорных РЛС ARSR-4, которые работают с 1990-х годов. Эти станции хорошо отфильтровывали помехи, но новые их источники, например ветровые электростанции, мешают работе устаревающих радаров, поэтому нужен переход на РЛС нового поколения.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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