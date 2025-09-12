Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Земля дрожала девять дней подряд: тайна гигантского мегацунами в Гренландии раскрыта

Учёные зафиксировали в Гренландии мегацунами, сопоставимое по силе с землетрясениями девятидневной длительности

В Гренландии произошло событие, масштабы которого поражают воображение. Гигантский оползень изо льда и камней вызвал мегацунами, волны которого оказались выше башни Монпарнас и вдвое превышали Статую Свободы. Ударная сила оказалась настолько велика, что планета дрожала более недели. Этот случай стал ярким напоминанием о том, насколько опасным может быть тающий лёд в Арктике.

Как всё началось

В сентябре 2023 года в Диксон-фьорде у восточного побережья Гренландии рухнул ледяной массив высотой 1200 метров. В воду обрушилось около 33 миллионов кубометров обломков. Первая волна достигала лишь нескольких метров, но узкий фьорд усилил её до рекордных 200 метров. Это уже не просто волна, а настоящее мегацунами.

Стоячая волна и глобальное эхо

Фьорд превратился в ловушку для воды. Образовавшаяся стоячая волна удерживала энергию и вызывала сильные сейсмические толчки. Их фиксировали учёные по всему миру — землетрясения продолжались девять дней подряд.

Наука под новым углом

Подобное явление удалось изучить впервые с такой точностью. Спутник SWOT, созданный NASA и CNES, с помощью радиолокационной системы KaRIn зафиксировал малейшие колебания уровня воды. Когда эти данные объединили с сейсмическими наблюдениями на земле, учёные получили полную картину катастрофы — от первых мгновений обрушения до затухания волн.

Эти открытия меняют представления о динамике ледников и показывают, насколько тесно разрушительные процессы связаны с изменением климата.

Глобальное потепление и ускорение катастроф

Арктика нагревается почти в четыре раза быстрее средней планеты. Таяние льдов снижает отражательную способность поверхности и усиливает нагрев. Ускоряющееся отступление ледников повышает вероятность новых катастроф — таких, как это мегацунами.

Учёные подчёркивают: события в Гренландии — это тревожный сигнал. Исчезающие ледники демонстрируют, что процессы глобального изменения климата идут быстрее, чем ожидалось.

Что это значит для будущего

Интеграция спутниковых и сейсмических данных позволила зафиксировать самое продолжительное сейсмическое эхо природного события в истории. Земля словно "разговаривала" с нами через колебания, напоминая о своей мощи.

Однако исследования не заменят действий. Угроза становится всё реальнее, и человечество должно быть готово жить в условиях всё более нестабильной планеты. Это требует не только научного понимания, но и решительных шагов для защиты будущего.

