Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:39

Арктический ренессанс: как креативные индустрии изменят ваше представление о регионе – сенсационные подробности

Информационная трансформация Арктики: как Россия меняет восприятие региона в СМИ

На Восточном экономическом форуме прошла сессия, посвящённая созданию нового образа российской Арктики в медиапространстве. Эксперты из органов власти, медиасферы и креативных индустрий обсудили, как изменить восприятие региона: от "сурового края" к "земле возможностей".

"Реальность такова, что весь мир сосредоточил, сфокусировал внимание на Арктике. Это большой, в том числе для нас, информационный вызов", — отметила первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким.

Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что республика накопила уникальный опыт сохранения и продвижения культурного наследия северных народов, используя креативные индустрии. Этот подход, по его словам, можно транслировать на международный уровень.

Среди ключевых направлений продвижения образа Арктики он назвал кино, анимацию, разработку компьютерных игр и IT-технологии.

"Они позволяют не просто показать суровость климата Арктики или её огромные пространства, но и, конечно же, раскрыть глубину культуры. Именно через эмоции, искусство, интерактивность мы можем сделать Арктику популярной среди молодёжи и российской, и мировой, показав её не просто как территорию, а огромную землю, которая даст людям возможность самореализации", — подчеркнул глава Якутии.

Участники форума сошлись во мнении, что медиатехнологии способны не только изменить отношение к Арктике внутри страны, но и сформировать положительный имидж России на международной арене.

Три интересных факта

  1. Арктическая зона занимает около 18% территории России, включая девять регионов страны.
  2. В Якутии реализуются проекты по созданию мультфильмов и компьютерных игр на основе фольклора северных народов.
  3. Восточный экономический форум с 2015 года стал ключевой площадкой для обсуждения стратегических направлений развития Дальнего Востока и Арктики.

