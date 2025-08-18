Глубоководный раскол: загадочное разделение популяции медуз ошеломило ученых
В холодных и темных глубинах Северного Ледовитого океана, на глубине более тысячи метров, скрывается невидимая граница, разделяющая два типа медуз одного и того же вида. Международная группа ученых обнаружила удивительную закономерность, которая может пролить свет на сложные процессы, происходящие в глубоководных экосистемах.
Речь идет о подвиде Botrynema brucei ellinorae, у которого существуют две формы: одни особи имеют характерный вырост на куполе, напоминающий бугорок, а другие, наоборот, — гладкие, без этого отличительного признака.
Новое исследование показало, что медузы без бугорка никогда не встречаются южнее 47 градусов северной широты, что указывает на существование четко выраженной границы в их ареале обитания. При этом их сородичи с бугорком распространены по всему миру, включая более южные регионы.
"Оба типа встречаются в Арктике и субарктических водах, но особи без бугорка не пересекают область Северо-Атлантического течения, которое простирается от Большой Ньюфаундлендской банки до северо-западной Европы”, — объясняет морской биолог Хавьер Монтенегро из Университета Западной Австралии, подчеркивая уникальность этого явления.
Фаунистические барьеры: границы в животном мире
Подобные невидимые границы, разделяющие ареалы обитания животных, известны в науке как фаунистические барьеры. Они могут быть связаны с различными факторами, включая различия в условиях среды, океанские течения, климатические изменения или исторические изменения ландшафта.
Обнаружить такие барьеры в глубоководных регионах крайне сложно из-за труднодоступности этих мест для исследований.
Ученые проанализировали данные, собранные с помощью глубоководных аппаратов, сетей и архивных записей, чтобы исследовать распределение медуз в Северном Ледовитом океане.
Генетический анализ подтвердил, что обе формы медуз принадлежат к одному виду, что делает это открытие еще более интересным и загадочным.
"Различия в форме при почти идентичной генетике наводят на мысль, что в Атлантике есть неизученная биогеографическая граница”, — говорит Монтенегро, указывая на необходимость дальнейших исследований для выяснения причин такого разделения.
Гипотезы: адаптация к среде обитания
Одна из возможных гипотез заключается в том, что бугорок дает медузам преимущество в борьбе с хищниками за пределами арктического региона, что, в свою очередь, препятствует распространению гладких особей дальше на юг.
Предыдущие исследования описывают район Северо-Атлантического течения как переходную зону, где смешиваются виды из бореальных и субтропических вод. Это может объяснять, почему именно здесь проходит граница ареала гладких медуз, что является важным аспектом данного исследования.
Открытие подчеркивает, как мало мы знаем о глубоководных экосистемах, и предполагает, что подобные барьеры могут существовать и в других частях океана, что открывает новые возможности для дальнейших исследований.
Интересные факты о медузах:
- Медузы состоят на 98% из воды.
- У медуз нет мозга, крови и костей.
- Некоторые виды медуз способны к свечению, что помогает им привлекать добычу или защищаться от хищников.
- Существуют медузы, которые могут жить вечно, проходя через процесс обратного развития.
Обнаружение невидимой границы, разделяющей два типа медуз одного вида, является важным открытием в области морской биологии. Оно подчеркивает важность изучения глубоководных экосистем и открывает новые перспективы для понимания процессов, влияющих на распределение живых организмов в океане.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru