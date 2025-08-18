Глубоководный раскол: загадочное разделение популяции медуз ошеломило ученых

В холодных и темных глубинах Северного Ледовитого океана, на глубине более тысячи метров, скрывается невидимая граница, разделяющая два типа медуз одного и того же вида. Международная группа ученых обнаружила удивительную закономерность, которая может пролить свет на сложные процессы, происходящие в глубоководных экосистемах.

Речь идет о подвиде Botrynema brucei ellinorae, у которого существуют две формы: одни особи имеют характерный вырост на куполе, напоминающий бугорок, а другие, наоборот, — гладкие, без этого отличительного признака.

Новое исследование показало, что медузы без бугорка никогда не встречаются южнее 47 градусов северной широты, что указывает на существование четко выраженной границы в их ареале обитания. При этом их сородичи с бугорком распространены по всему миру, включая более южные регионы.

"Оба типа встречаются в Арктике и субарктических водах, но особи без бугорка не пересекают область Северо-Атлантического течения, которое простирается от Большой Ньюфаундлендской банки до северо-западной Европы”, — объясняет морской биолог Хавьер Монтенегро из Университета Западной Австралии, подчеркивая уникальность этого явления.

Фаунистические барьеры: границы в животном мире

Подобные невидимые границы, разделяющие ареалы обитания животных, известны в науке как фаунистические барьеры. Они могут быть связаны с различными факторами, включая различия в условиях среды, океанские течения, климатические изменения или исторические изменения ландшафта.

Обнаружить такие барьеры в глубоководных регионах крайне сложно из-за труднодоступности этих мест для исследований.

Ученые проанализировали данные, собранные с помощью глубоководных аппаратов, сетей и архивных записей, чтобы исследовать распределение медуз в Северном Ледовитом океане.

Генетический анализ подтвердил, что обе формы медуз принадлежат к одному виду, что делает это открытие еще более интересным и загадочным.

"Различия в форме при почти идентичной генетике наводят на мысль, что в Атлантике есть неизученная биогеографическая граница”, — говорит Монтенегро, указывая на необходимость дальнейших исследований для выяснения причин такого разделения.

Гипотезы: адаптация к среде обитания

Одна из возможных гипотез заключается в том, что бугорок дает медузам преимущество в борьбе с хищниками за пределами арктического региона, что, в свою очередь, препятствует распространению гладких особей дальше на юг.

Предыдущие исследования описывают район Северо-Атлантического течения как переходную зону, где смешиваются виды из бореальных и субтропических вод. Это может объяснять, почему именно здесь проходит граница ареала гладких медуз, что является важным аспектом данного исследования.

Открытие подчеркивает, как мало мы знаем о глубоководных экосистемах, и предполагает, что подобные барьеры могут существовать и в других частях океана, что открывает новые возможности для дальнейших исследований.

Интересные факты о медузах:

Медузы состоят на 98% из воды.

У медуз нет мозга, крови и костей.

Некоторые виды медуз способны к свечению, что помогает им привлекать добычу или защищаться от хищников.

Существуют медузы, которые могут жить вечно, проходя через процесс обратного развития.

Обнаружение невидимой границы, разделяющей два типа медуз одного вида, является важным открытием в области морской биологии. Оно подчеркивает важность изучения глубоководных экосистем и открывает новые перспективы для понимания процессов, влияющих на распределение живых организмов в океане.