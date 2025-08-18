Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
медузы
медузы
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:14

Глубоководный раскол: загадочное разделение популяции медуз ошеломило ученых

Парадокс Арктики: почему медузы разные по обе стороны границы

В холодных и темных глубинах Северного Ледовитого океана, на глубине более тысячи метров, скрывается невидимая граница, разделяющая два типа медуз одного и того же вида. Международная группа ученых обнаружила удивительную закономерность, которая может пролить свет на сложные процессы, происходящие в глубоководных экосистемах.

Речь идет о подвиде Botrynema brucei ellinorae, у которого существуют две формы: одни особи имеют характерный вырост на куполе, напоминающий бугорок, а другие, наоборот, — гладкие, без этого отличительного признака.

Новое исследование показало, что медузы без бугорка никогда не встречаются южнее 47 градусов северной широты, что указывает на существование четко выраженной границы в их ареале обитания. При этом их сородичи с бугорком распространены по всему миру, включая более южные регионы.

"Оба типа встречаются в Арктике и субарктических водах, но особи без бугорка не пересекают область Северо-Атлантического течения, которое простирается от Большой Ньюфаундлендской банки до северо-западной Европы”, — объясняет морской биолог Хавьер Монтенегро из Университета Западной Австралии, подчеркивая уникальность этого явления.

Фаунистические барьеры: границы в животном мире

Подобные невидимые границы, разделяющие ареалы обитания животных, известны в науке как фаунистические барьеры. Они могут быть связаны с различными факторами, включая различия в условиях среды, океанские течения, климатические изменения или исторические изменения ландшафта.

Обнаружить такие барьеры в глубоководных регионах крайне сложно из-за труднодоступности этих мест для исследований.

Ученые проанализировали данные, собранные с помощью глубоководных аппаратов, сетей и архивных записей, чтобы исследовать распределение медуз в Северном Ледовитом океане.

Генетический анализ подтвердил, что обе формы медуз принадлежат к одному виду, что делает это открытие еще более интересным и загадочным.

"Различия в форме при почти идентичной генетике наводят на мысль, что в Атлантике есть неизученная биогеографическая граница”, — говорит Монтенегро, указывая на необходимость дальнейших исследований для выяснения причин такого разделения.

Гипотезы: адаптация к среде обитания

Одна из возможных гипотез заключается в том, что бугорок дает медузам преимущество в борьбе с хищниками за пределами арктического региона, что, в свою очередь, препятствует распространению гладких особей дальше на юг.

Предыдущие исследования описывают район Северо-Атлантического течения как переходную зону, где смешиваются виды из бореальных и субтропических вод. Это может объяснять, почему именно здесь проходит граница ареала гладких медуз, что является важным аспектом данного исследования.

Открытие подчеркивает, как мало мы знаем о глубоководных экосистемах, и предполагает, что подобные барьеры могут существовать и в других частях океана, что открывает новые возможности для дальнейших исследований.

Интересные факты о медузах:

  • Медузы состоят на 98% из воды.
  • У медуз нет мозга, крови и костей.
  • Некоторые виды медуз способны к свечению, что помогает им привлекать добычу или защищаться от хищников.
  • Существуют медузы, которые могут жить вечно, проходя через процесс обратного развития.

Обнаружение невидимой границы, разделяющей два типа медуз одного вида, является важным открытием в области морской биологии. Оно подчеркивает важность изучения глубоководных экосистем и открывает новые перспективы для понимания процессов, влияющих на распределение живых организмов в океане.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные раскрыли структуру джета блазара PKS 1424+240 после 15 лет наблюдений сегодня в 4:23

Гигантская струя из чёрной дыры открыла загадку, пугающую астрономов

Учёные получили потрясающее изображение блазара PKS 1424+240, прозванного «Оком Саурона». Снимок помогает раскрыть тайну загадочных нейтрино.

Читать полностью » Археологи: древние люди переносили камни за 10 км уже 3 млн лет назад сегодня в 3:11

Миллионы лет назад предки человека сделали то, чего не ожидал никто — доказательства нашли в Кении

Археологи нашли доказательства того, что древние предки человека начали планировать наперёд и переносить камни за десятки километров намного раньше, чем считалось.

Читать полностью » Исследователи IBEC показали процесс прикрепления человеческого эмбриона к эндометрию в реальном времени сегодня в 2:11

Имплантация эмбриона раскрыла неожиданный секрет начала беременности

Учёные впервые сняли процесс имплантации человеческого эмбриона в реальном времени. Это открытие может изменить подход к лечению бесплодия.

Читать полностью » Археологи ArcheoScan обнаружили в центре Гданьска надгробие рыцаря XIII века сегодня в 1:26

На месте старой крепости обнаружили захоронение с загадкой прошлого

В центре Гданьска под магазином мороженого нашли гробницу XIII века с редкой резной плитой, которая пролежала в земле столетия и сохранила образ рыцаря.

Читать полностью » Исследователи в Пекине синтезировали гексагональный алмаз, потенциально прочнее природного сегодня в 0:22

Метеорит подарил миру кристалл, который может переписать историю технологий

Учёные впервые синтезировали крупный метеоритный алмаз. Новый материал обещает превзойти прочность обычных алмазов и найти применение в будущем.

Читать полностью » Британские исследователи нашли следы рек возрастом 80 млн лет в Антарктиде вчера в 23:13

Скрытые реки: как Антарктида может изменить наше понимание климата

Подо льдами Антарктиды найдены следы древних рек, которые миллионы лет назад влияли на климат Земли. Учёные раскрывают их роль в глобальных процессах — тогда и сейчас.

Читать полностью » Учёные обнаружили антибиотики в археях — древних микробах-экстремофилах вчера в 23:05

Конец эры антибиотиков? Спасение может прийти от самых неожиданных существ

Учёные обнаружили, что археи — древние микробы-экстремалы — вырабатывают уникальные антибиотики. Новые соединения убивают даже устойчивые к лекарствам бактерии. Возможно, это прорыв в борьбе с супербактериями.

Читать полностью » Ученые разработали тест для диагностики грибковых инфекций в легких вчера в 22:58

Опасный грибок под угрозой: как новый тест может предотвратить эпидемию

Российские ученые первыми в мире создали тест для быстрого выявления опасного грибка в легких. Результат — за 40 минут. Как это изменит борьбу с инфекциями?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Народная артистка Вера Алентова вспомнила Олега Табакова в день его 90-летия
Красота и здоровье

Кардиолог Омельяненко рассказала, когда побочные эффекты статинов не требуют отмены препарата
Садоводство

Размножение винограда: 3 проверенных метода, чтобы ягод стало больше
Спорт и фитнес

Учёные Wheaton College назвали упражнения, уменьшающие риск гневных реакций
Туризм

Практичные советы по сбору легкой сумки в самолёт
Питомцы

Собаки чувствуют насыщение, но эволюция и генетика заставляют их переедать
Еда

Как приготовить салат из крабовых палочек с кукурузой и чесноком – пошаговая инструкция
Еда

Как сделать говяжью колбасу с идеальным балансом специй: рекомендации по приготовлению
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru