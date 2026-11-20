Британская судостроительная группа Balaena и норвежский технологический лидер Kongsberg Maritime заключили меморандум о взаимопонимании (MoU). Соглашение направлено на развитие партнерства в области проектирования и строительства военно-морских судов нового поколения, в частности, автономных надводных аппаратов (USV).

Центральным объектом сотрудничества стал проект Arctic Hunter USV — беспилотного судна, предназначенного для выполнения задач по противолодочной обороне (ASW). Данное решение разрабатывается с учетом перспективных требований Королевского флота Великобритании по созданию кораблей Type 92.

Техническая концепция Arctic Hunter базируется на сочетании проверенных коммерческих корпусов Kongsberg Maritime с передовыми системами автономного управления и дистанционного контроля. Для обеспечения функциональности в суровых условиях Крайнего Севера на борту будут установлены специализированные гидроакустические станции (сонары) и средства военной связи от британской компании Thales. Такая конфигурация призвана обеспечить возможность постоянного обнаружения подводных лодок в арктических широтах.

Использование коммерческих стандартов проектирования и строительства призвано ускорить процесс спуска судов на воду и обеспечить гибкость платформы при изменении операционных требований. Согласно плану, строительство будет сосредоточено на верфи Balaena в Биркенхеде. Цель партнеров — подготовить суда к интеграции в состав военно-морских сил до конца текущего десятилетия.

Инфраструктурная база Balaena в Биркенхеде включает четыре больших сухих дока, не подверженных влиянию приливов, бассейн, цеха по металлообработке и специализированный цех модульного строительства. Группа располагает штатом более 2000 сотрудников и сетью верфей в Великобритании и Гибралтаре, что позволяет реализовывать сложные оборонные программы.

Генеральный директор Balaena Саймон Гиллетт подчеркнул, что партнерство с Kongsberg Maritime позволяет объединить международный технологический опыт с британскими производственными мощностями. По его словам, проект не только укрепляет военно-морской потенциал страны, но и способствует развитию национальной цепочки поставок и поддержке рабочих мест в судостроительной отрасли.

Данное соглашение отражает тенденцию к усилению промышленного сотрудничества между Великобританией и Норвегией для обеспечения безопасности в Северной Атлантике и Арктическом регионе.