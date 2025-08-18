Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://commons.wikimedia.org by NASA ICE is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:39

Тайный убийца Арктики: глобальное потепление ускоряет таяние ледников – последствия непредсказуемы

Арктика в огне: ученые зафиксировали 3 – кратное ускорение таяния ледников

Ученые, включая директора Института географии ран Ольгу Соломину, раскрыли тревожную информацию о скорости таяния арктических ледников. Данные свидетельствуют о резком увеличении скорости потери льда в последние годы, что вызывает серьезную озабоченность по поводу глобального изменения климата и его последствий.

Исследование охватывает период с 2014 по 2023 год, что позволило ученым получить актуальную картину происходящих изменений. Именно в этот период наблюдается значительное ускорение процесса таяния ледников.

Объем потери льда: 25 гигатонн в год

Согласно полученным данным, ледники российских арктических архипелагов теряли около 25 гигатонн льда в год. Это колоссальный объем, который свидетельствует о масштабности происходящих изменений.

Для сравнения, в предыдущие годы скорость таяния ледников была значительно ниже, составляя около 8 гигатонн льда в год. Увеличение скорости более чем в три раза подчеркивает серьезность ситуации и ускорение климатических изменений.

Ученые использовали дистанционные методы для оценки темпов потери массы льда. Это позволило получить точные данные о происходящих изменениях в труднодоступных районах Арктики.

Айсберги: угроза в арктических водах

Особую опасность в арктических водах представляют айсберги — огромные глыбы льда, откалывающиеся от ледников. Эти гигантские плавучие объекты могут представлять серьезную угрозу для судоходства и промышленных объектов.

Основной причиной ускоренного таяния ледников является глобальное потепление, вызванное деятельностью человека. Повышение температуры воздуха приводит к интенсивному таянию льда, что вызывает повышение уровня мирового океана.

Таяние ледников приводит к повышению уровня мирового океана, что может вызвать затопление прибрежных территорий и изменение климата в различных регионах мира.

Эльбрус: катастрофическая потеря льда

Ольга Соломина отметила, что ледники Эльбруса за период с 1997 по 2017 годы уменьшились на 23%. Это можно назвать "катастрофической историей", подчеркивая серьезность проблемы таяния ледников и его последствия.

Ученые призывают к принятию срочных мер по борьбе с изменением климата, включая сокращение выбросов парниковых газов и переход к более устойчивым формам производства и потребления.

Ледник Шера, расположенный в Швейцарии, за последние десятилетия потерял значительную часть своего объема, что свидетельствует о масштабности проблемы таяния ледников в различных регионах мира.

Интересные факты о ледниках:

В ледниках содержится около 70% пресной воды на Земле.
Ледники являются индикаторами изменения климата.
Самый большой ледник в мире — ледник Ламберта в Антарктиде.
Таяние ледников может вызывать землетрясения.

Стремительное таяние арктических ледников — тревожный сигнал о серьезности климатических изменений. Необходимо принять срочные меры по борьбе с глобальным потеплением, чтобы минимизировать негативные последствия для окружающей среды и будущих поколений.

