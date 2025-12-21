Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Холодное время года в городе
Холодное время года в городе
© https://unsplash.com by Joy Real is licensed under Free
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:19

Арктика прорвалась на юг: морозы идут туда, где их не ждут

Арктический воздух приносит морозы на юг России — синоптики

Резкое похолодание, вызванное вторжением арктических воздушных масс, затронет не только центральную часть России, но и южные регионы страны. Отрицательные температуры в конце декабря ожидаются в городах, где зимние морозы считаются редкостью, — в том числе в Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре. Об этом сообщает издание "Кубанские новости" со ссылкой на данные синоптиков.

Арктический воздух дойдет до юга страны

Причиной резкой смены погоды станет активный циклон, который в начале недели сместится в район Северного Урала. Это откроет путь холодным арктическим воздушным массам, которые быстро распространятся на обширные территории. По информации центра погоды "Фобос", уже за одни сутки температура воздуха в центральных регионах может снизиться на 10-12 градусов.

В Москве и Подмосковье к утру вторника ожидаются устойчивые морозы: в столице столбики термометров опустятся до минус 10 градусов, а по области минимальные значения могут достигать минус 14. После этого холодный воздух начнет продвигаться дальше на юг, охватывая регионы, где в декабре обычно держатся плюсовые температуры.

Морозы в Волгограде, Ростове и Ставрополе

По прогнозам синоптиков, уже в среду арктическое похолодание доберется до Волгограда, где дневная температура может опуститься до минус 10 градусов. В Ростове-на-Дону ожидается до минус 3, а в Ставрополе — около минус 2 градусов в дневные часы. В ночное время морозы будут ощущаться еще сильнее, что может создать дополнительные сложности для коммунальных служб и транспорта.

Синоптики подчеркивают, что столь резкое понижение температуры для южных регионов связано с глубокой перестройкой атмосферных процессов. Арктический воздух вытеснит более теплые массы, которые ранее обеспечивали мягкую погоду.

Похолодание в Краснодаре и пик морозов

До Краснодара холод дойдет чуть позже. Согласно прогнозу "Фобоса", отрицательные температуры здесь ожидаются в четверг, когда днем столбики термометров опустятся до минус 1 градуса. Ночью морозы усилятся, что станет заметным контрастом после относительно теплой первой половины недели.

Данные Гидрометцентра России также подтверждают тенденцию к похолоданию. Самым теплым днем следующей недели в Краснодаре станет 22 декабря, когда воздух прогреется до плюс 5 градусов. После этого температура начнет постепенно снижаться, а пик мощного похолодания придется на 25 декабря.

Таким образом, конец декабря на юге России пройдет под знаком нетипичных для региона морозов, что потребует повышенного внимания как со стороны жителей, так и со стороны городских служб.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спрос на среднее профобразование в Крыму вырос на 25% за год — Юлия Кононова вчера в 11:28
Бюджетных мест стало больше — и это не случайно: Крым закрывает кадровые дыры через СПО

В Крыму резко вырос интерес к колледжам и техникумам: абитуриенты идут за профессией, зарплатой и гарантированным трудоустройством.

Читать полностью » В Севастополе начата проверка по факту невыплаты зарплаты работникам кафе — СК России 19.12.2025 в 13:44
Севастополь в центре скандала — невыплата зарплаты становится причиной уголовного расследования

В Севастополе началась проверка по факту невыплаты заработной платы сотрудникам общепита за более чем два месяца. Следователи устанавливают пострадавших и сроки нарушений.

Читать полностью » В Крыму увеличилось количество нападений волков и лис на людей — Валерий Иванов 19.12.2025 в 13:39
Дикие звери на грани вторжения — бешенство в Крыму угрожает людям и скоту

В Крыму зафиксирован рост случаев бешенства, связанных с нападениями заражённых волков и лис, в том числе в жилых зонах. Власти принимают меры для предотвращения распространения болезни.

Читать полностью » Жители Кубани чаще считают питание сбалансированным — исследование Золотое-Молодое 19.12.2025 в 12:11
Все стали есть лучше, кроме самого опасного: исследование вскрыло главный изъян рациона

В Краснодарском крае растет интерес к здоровому питанию, но несмотря на позитивные изменения, проблемы с потреблением сахара и соли остаются актуальными.

Читать полностью » Более половины россиян рассматривают винные поездки как формат отдыха — Роскачество 19.12.2025 в 11:59
Море отступает на второй план: Юг России нашёл новый магнит для туристов

Краснодарский край стал одним из лидеров по росту винного туризма: путешественники все чаще выбирают энотуризм как самостоятельную цель поездки.

Читать полностью » В Краснодарском крае масштабируют внедрение роботизации — министр Юртаев 19.12.2025 в 11:53
Кнопку нажали — и завод изменился за 60 дней: на Кубани запустили тихую промышленную революцию

В Краснодаре представили быстрые решения по роботизации производств — регион готов масштабировать автоматизацию как стратегический ресурс для бизнеса.

Читать полностью » Средний чек покупки красной икры на Кубани составил 4,3 тысячи рублей — Платформа ОФД 19.12.2025 в 10:14
Внутри российского икорного бума: аналитики раскрыли, почему спрос взлетел на 14% при падении цен

На Кубани средний чек на красную икру вырос до 4,3 тыс. руб., хотя килограмм подешевел. РБК Краснодар объясняет, что изменилось на рынке.

Читать полностью » Пожар на полигоне Терра-Н ухудшил качество воздуха в Новороссийске — Роспотребнадзор 19.12.2025 в 8:45
Гора мусора продолжает гореть: почему рекомендации Роспотребнадзора проигнорировали

Роспотребнадзор выявил загрязнение воздуха в пригородах Новороссийска на фоне пожара на полигоне "Терра-Н" и дал рекомендации жителям.

Читать полностью »

Новости
Общество
Контрафактный алкоголь активнее появляется перед Новым годом — Морковкин
Красота и здоровье
Полипрагмазия повышает риск осложнений у пожилых — врач Ткачёва
Наука
РАН планирует миссию на Венеру для поиска маркеров жизни — Красников
Мир
Google и Apple ограничивают зарубежные поездки визовых работников — Business Insider
Красота и здоровье
Случаи проказы впервые за десятилетия фиксируются в ЕС
Мир
Южная Корея впервые за длительное время провела переговоры с РФ по КНДР — News1
Общество
Москвич подаёт на банкротство после лечения пожилого кота — Mash
Происшествия
На главном вокзале Праги из-за кражи кабеля задержаны десятки поездов — ČTK
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet