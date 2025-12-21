Арктика прорвалась на юг: морозы идут туда, где их не ждут

Резкое похолодание, вызванное вторжением арктических воздушных масс, затронет не только центральную часть России, но и южные регионы страны. Отрицательные температуры в конце декабря ожидаются в городах, где зимние морозы считаются редкостью, — в том числе в Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре. Об этом сообщает издание "Кубанские новости" со ссылкой на данные синоптиков.

Арктический воздух дойдет до юга страны

Причиной резкой смены погоды станет активный циклон, который в начале недели сместится в район Северного Урала. Это откроет путь холодным арктическим воздушным массам, которые быстро распространятся на обширные территории. По информации центра погоды "Фобос", уже за одни сутки температура воздуха в центральных регионах может снизиться на 10-12 градусов.

В Москве и Подмосковье к утру вторника ожидаются устойчивые морозы: в столице столбики термометров опустятся до минус 10 градусов, а по области минимальные значения могут достигать минус 14. После этого холодный воздух начнет продвигаться дальше на юг, охватывая регионы, где в декабре обычно держатся плюсовые температуры.

Морозы в Волгограде, Ростове и Ставрополе

По прогнозам синоптиков, уже в среду арктическое похолодание доберется до Волгограда, где дневная температура может опуститься до минус 10 градусов. В Ростове-на-Дону ожидается до минус 3, а в Ставрополе — около минус 2 градусов в дневные часы. В ночное время морозы будут ощущаться еще сильнее, что может создать дополнительные сложности для коммунальных служб и транспорта.

Синоптики подчеркивают, что столь резкое понижение температуры для южных регионов связано с глубокой перестройкой атмосферных процессов. Арктический воздух вытеснит более теплые массы, которые ранее обеспечивали мягкую погоду.

Похолодание в Краснодаре и пик морозов

До Краснодара холод дойдет чуть позже. Согласно прогнозу "Фобоса", отрицательные температуры здесь ожидаются в четверг, когда днем столбики термометров опустятся до минус 1 градуса. Ночью морозы усилятся, что станет заметным контрастом после относительно теплой первой половины недели.

Данные Гидрометцентра России также подтверждают тенденцию к похолоданию. Самым теплым днем следующей недели в Краснодаре станет 22 декабря, когда воздух прогреется до плюс 5 градусов. После этого температура начнет постепенно снижаться, а пик мощного похолодания придется на 25 декабря.

Таким образом, конец декабря на юге России пройдет под знаком нетипичных для региона морозов, что потребует повышенного внимания как со стороны жителей, так и со стороны городских служб.