© unsplash.com by AnimGraph Lab is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Приволжский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 18:40

Погода сорвалась в штопор: республика переходит от аномального тепла к почти двадцатиградусному морозу

В Татарстане после оттепели ожидается резкое похолодание до минус 19 градусов

Аномально тёплые недели в Татарстане сменились резким вторжением зимы, и температура в республике стремительно падает. По данным синоптиков, ночь на 9 декабря станет первой по-настоящему морозной после продолжительного тёплого периода.

Температура воздуха ожидается в пределах -11…-16 градусов, а в северных и восточных районах республики — до -19 градусов. Такое изменение связано с выходом арктического антициклона, который сформировал холодный атмосферный фронт. Он уже принёс в регион мокрый снег и заметное понижение температурного фона.

Жители республики отмечают, что переход от плюсовых значений к устойчивому морозу произошёл буквально за сутки. И хотя подобные скачки для межсезонья не редкость, текущий контраст стал особенно заметным после рекордно тёплого ноября и начала декабря.

Несмотря на вторжение холодного воздуха, полноценного снегопада в Татарстане пока не произошло. Местами образовалась гололедица, что усложнило дорожную обстановку и потребовало дополнительной обработки улиц. Синоптики объясняют отсутствие значительных осадков общим характером антициклона, который традиционно приносит мороз и сухую погоду. Однако уже к концу недели ситуация изменится: в регион войдёт северный циклон, который принесёт мокрый снег и метель.

Несмотря на предстоящее похолодание, метеорологи ожидают, что уже 12 декабря температура снова поднимется до -3…+2 градусов. Такая изменчивость подчёркивает сезонные особенности региона, где устойчивые морозы формируются постепенно. И прогнозы специалистов показывают: после мягкого старта холодов республика входит в период более характерных для декабря температур и зимних явлений.

