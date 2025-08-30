Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:31

Царство льда и перьев: почему в мире гигантов выжили самые маленькие

Ученые обнаружили новые данные о климате Арктики 70 миллионов лет назад

Недавнее открытие палеонтологов из США и Канады переворачивает наши представления о том, когда пернатые начали осваивать арктические просторы. Раньше считалось, что птицы стали выводить потомство в этих суровых краях около 40-50 миллионов лет назад, но новые данные отодвигают эту дату ещё дальше в прошлое.

Суровый мир древней Арктики

Северные широты — не самое гостеприимное место: долгие зимы, короткое лето, полярные ночи. Казалось бы, кто добровольно выберет такие условия для жизни? Однако сегодня здесь гнездятся сотни видов птиц — от полярных крачек до белых сов. Но когда они впервые рискнули поселиться так близко к полюсу?

Ответ нашла команда под руководством Лорен Уилсон из Принстонского университета. Во время раскопок на севере Аляски, в формации Принс-Крик, учёные обнаружили кости древних птиц — и не только взрослых, но и птенцов, и даже эмбрионов.

"Это первые свидетельства гнездования птиц за полярным кругом в позднем меловом периоде", — подчеркивает значение находки Уилсон.

Кто эти древние пернатые?

Исследователи идентифицировали останки трёх групп:

  • Ichthyornithes
  • Hesperornithes
  • Neornithes (предки современных птиц)

Интересно, что среди находок не оказалось костей Enantiornis — доминировавшей в меловом периоде группы. Возможно, они просто не смогли приспособиться к холодам.

Учёные пока не могут точно сказать, жили ли эти птицы на Аляске круглый год или прилетали только на сезон размножения. Но сам факт гнездования в столь ранний период — уже сенсация.

