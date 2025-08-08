Тихое вторжение: бактерии с других континентов обнаружены в российской Арктике

Учёные обнаружили, что обычные арктические птицы — моевки — переносят штаммы кишечной палочки, которые раньше встречались лишь в удалённых уголках планеты. Об этом рассказал Артемий Гончаров, профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова.

Международные клоны бактерий

Проведённые исследования показали, что кишечные палочки у моевок на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа — это так называемые международные клоны.

"Эти штаммы ранее обнаруживали в разных регионах — от Северной Америки до Арктики", — пояснил Гончаров.

Учёные давно изучают кишечную палочку, в том числе её патогенные формы. Благодаря международным базам данных можно сравнивать геномы бактерий. Теперь стало понятно, какие птицы способствуют их распространению.

Как проходило исследование?

Данные собраны в экспедициях Арктического плавучего университета (2021-2023 гг.). В этом году мониторинг продолжили, включая ранее не изученные районы Баренцева моря.

Учёные взяли:

пробы из желудочно-кишечного тракта моевок и кайр,

образцы воды и почвы на архипелагах.

Эти исследования помогут понять, как бактерии перемещаются между континентами и какие угрозы это может представлять.