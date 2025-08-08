Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
птица - схема
птица - схема
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:17

Тихое вторжение: бактерии с других континентов обнаружены в российской Арктике

Арктические птицы переносят кишечную палочку из Северной Америки

Учёные обнаружили, что обычные арктические птицы — моевки — переносят штаммы кишечной палочки, которые раньше встречались лишь в удалённых уголках планеты. Об этом рассказал Артемий Гончаров, профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова.

Международные клоны бактерий

Проведённые исследования показали, что кишечные палочки у моевок на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа — это так называемые международные клоны.

"Эти штаммы ранее обнаруживали в разных регионах — от Северной Америки до Арктики", — пояснил Гончаров.

Учёные давно изучают кишечную палочку, в том числе её патогенные формы. Благодаря международным базам данных можно сравнивать геномы бактерий. Теперь стало понятно, какие птицы способствуют их распространению.

Как проходило исследование?

Данные собраны в экспедициях Арктического плавучего университета (2021-2023 гг.). В этом году мониторинг продолжили, включая ранее не изученные районы Баренцева моря.

Учёные взяли:

  • пробы из желудочно-кишечного тракта моевок и кайр,
  • образцы воды и почвы на архипелагах.

Эти исследования помогут понять, как бактерии перемещаются между континентами и какие угрозы это может представлять.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Экологи призывают к защите торфяников Конго для сохранения углерода сегодня в 22:24

Глобальная катастрофа начнётся, если разрушить болота Конго

Торфяники Конго хранят углерод уже 42 000 лет — в два раза дольше, чем думали учёные. Почему это открытие меняет представление о климате и чем грозит разрушение древних болот?

Читать полностью » Причины хронического кашля: медицинские исследования и их результаты сегодня в 18:42

Устойчивый кашель: сигнал о проблемах, о которых вы даже не подозреваете

Учёные выяснили: хронический кашель может быть связан не с лёгкими, а с нервной системой. Как это изменит подход к лечению?

Читать полностью » Спутниковые данные зафиксировали самую длинную молнию в истории — 829 км над США сегодня в 17:33

Секреты молний: почему одна вспышка стала самой долгой в истории

Узнайте о рекордной молнии длиной 829 километров, которая стала настоящей сенсацией в мире метеорологии. Откройте для себя загадки природы!

Читать полностью » Археологи обнаружили древние ритуальные ямы с жертвенными останками в Германии сегодня в 17:22

Тайна древних ям: почему неолитические люди сжигали дома вместе с собаками

При строительстве линии электропередачи в Германии нашли 12 древних ям с черепами, костями собак и следами огня. Кто и зачем проводил здесь таинственные ритуалы 5000 лет назад?

Читать полностью » Новый метод анализа грудного молока выявляет дефициты витаминов и жирных кислот сегодня в 16:11

Секреты грудного молока: что скрывает анализ, который может изменить жизнь вашего малыша

Учёные предложили новый способ оценки грудного молока: теперь дефицит витаминов и жирных кислот у ребёнка можно выявить точнее, чем по анализам крови. Как это работает и почему важно для здоровья малышей?

Читать полностью » Российско-китайское исследование: метан можно перерабатывать в метанол без нагрева сегодня в 16:02

То, что изменит энергетику: скрытый потенциал российского газа раскрыт

Узнайте, как новый способ переработки метана в метанол, разработанный российскими и китайскими учеными, открывает новые перспективы для энергетики и экологии.

Читать полностью » Новое открытие: обнаружена черная дыра, существовавшая вскоре после Большого взрыва сегодня в 15:18

В космосе нашли гигантский монстр спустя 13,3 миллиарда лет: вот что это

Международная команда астрономов сделала потрясающее открытие, обнаружив самую далекую черную дыру, существовавшую всего через 500 миллионов лет после Большого взрыва.

Читать полностью » Крупнейший клад железных слитков в Европе найден в Боснии: сенсационное открытие сегодня в 14:18

Секреты древних торговых путей: что рассказали бипирамидальные слитки из Боснии

В Боснии и Герцеговине обнаружен крупнейший в Европе клад железных слитков, возраст которых около 2000 лет. Уникальная находка меняет представления об истории Европы, древних торговых путях и роли региона.

Читать полностью »

Новости
Еда

Почему арбуз, дыня и ананас не лучший выбор для вечера: советы врача для лучшего сна
Спорт и фитнес

Йога осенью: тренер назвала лучшие форматы для начинающих и практики дома
Красота и здоровье

Психиатр-нарколог объяснил, как формулировка цели влияет на успех отказа от курения
Наука и технологии

Новый метод лечения лейкоза показал высокую эффективность в клинических испытаниях
УрФО

Уральский дачник вырастил две тыквы-гиганты весом до полутоны
Культура и шоу-бизнес

Эд Ширан и Руперт Гринт выпустили клип A Little More — продолжение Lego House
Красота и здоровье

Врач: секс 2–4 раза в неделю повышает иммунитет и продлевает жизнь
Питомцы

Ветеринар Михаил Шеляков: как сделать автопутешествие с питомцем комфортным и безопасным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru