Тихое вторжение: бактерии с других континентов обнаружены в российской Арктике
Учёные обнаружили, что обычные арктические птицы — моевки — переносят штаммы кишечной палочки, которые раньше встречались лишь в удалённых уголках планеты. Об этом рассказал Артемий Гончаров, профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова.
Международные клоны бактерий
Проведённые исследования показали, что кишечные палочки у моевок на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа — это так называемые международные клоны.
"Эти штаммы ранее обнаруживали в разных регионах — от Северной Америки до Арктики", — пояснил Гончаров.
Учёные давно изучают кишечную палочку, в том числе её патогенные формы. Благодаря международным базам данных можно сравнивать геномы бактерий. Теперь стало понятно, какие птицы способствуют их распространению.
Как проходило исследование?
Данные собраны в экспедициях Арктического плавучего университета (2021-2023 гг.). В этом году мониторинг продолжили, включая ранее не изученные районы Баренцева моря.
Учёные взяли:
- пробы из желудочно-кишечного тракта моевок и кайр,
- образцы воды и почвы на архипелагах.
Эти исследования помогут понять, как бактерии перемещаются между континентами и какие угрозы это может представлять.
