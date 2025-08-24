Капсула времени ледникового периода: в Норвегии нашли останки 46 исчезнувших видов

Арктика не всегда была ледяной пустыней. Учёные обнаружили в Норвегии уникальную пещеру-капсулу времени, которая сохранила кости десятков видов животных, процветавших здесь в период древнего потепления. Это открытие позволяет заглянуть в прошлое и понять, как хрупка жизнь в условиях климатических катастроф.

Каменный архив древней экосистемы

Пещера Арне Квамгротта на побережье Северной Норвегии хранила свои секреты почти 30 лет после обнаружения в 1990-х годах. Масштабные раскопки 2021 и 2022 годов позволили найти внутри кости 46 видов животных — от гигантских моржей и гренландских китов до мелких леммингов и птиц. Это древнейшее из известных науке сообществ фауны европейской Арктики времён последнего ледникового периода.

Среди идентифицированных останков:

крупные морские млекопитающие: морж, гренландский кит.

хищники и птицы: белый медведь, атлантический тупик, тундряная куропатка.

рыба: атлантическая треска.

уникальная находка: копытный лемминг — вид, полностью вымерший в Европе и ранее не встречавшийся в Скандинавии.

Уроки прошлого для настоящего

Исследователи уверены, что эта находка — не просто перечень древних видов, а ключ к пониманию того, как дикая природа реагирует на резкие изменения климата. Эти знания бесценны для современной работы по сохранению уязвимых экосистем Арктики.

"Эти открытия дают редкую картину исчезнувшего арктического мира", — заявил соавтор исследования Сэм Уокер из Университета Борнмута и Университета Осло.

Они также подчёркивают, насколько уязвимыми могут быть виды, адаптированные к холоду, в условиях меняющегося климата, что может помочь нам понять их устойчивость и риск вымирания в настоящее время.

Анализ ДНК показал печальный итог: когда потепление сменилось новым похолоданием и лёд вернулся, целые линии этих животных не выжили. Они не смогли мигрировать или адаптироваться к резкой смене условий.

Почему это важно сегодня?

Уникальность пещеры в том, что она сохранила свидетельства периода, от которого почти не осталось материальных следов.

"У нас очень мало свидетельств о том, какой была жизнь в Арктике в этот период, поскольку не сохранилось останков возрастом более 10 000 лет", — сказала соавтор исследования профессор Санне Бёссенкёль из Университета Осло.

В пещере теперь обнаружено разнообразное разнообразие животных прибрежной экосистемы, представляющее как морскую, так и наземную среду.

Эта история напрямую связана с современными проблемами. Это показывает, как холодоадаптированные виды с трудом адаптируются к серьёзным климатическим изменениям. Это напрямую связано с проблемами, с которыми они сталкиваются сегодня в Арктике, поскольку климат быстро теплеет.

Но есть и ключевое отличие, которое добавляет тревоги.

"Также важно отметить, что это был переход к более холодному периоду, а не к периоду потепления, с которым мы сталкиваемся сегодня", — объясняет профессор Бёссенкёль.

И это виды, адаптированные к холоду, поэтому, если в прошлом им было трудно справляться с более холодными периодами, им будет ещё сложнее адаптироваться к потеплению.