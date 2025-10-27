300 тысяч лет назад во Франции жили люди, которые умели заботиться: уникальная находка

Во Франции палеоантропологи сделали важное открытие: среди коллекции древних костей, найденных на археологическом памятнике Пейр на юго-востоке страны, они обнаружили челюсть и часть теменной кости архаичных людей, живших между 300 и 250 тысячами лет назад. Эти находки принадлежат людям, занимавшим промежуточное положение между гейдельбергскими людьми и ранними неандертальцами — звену, которое объединяет два этапа человеческой эволюции.

Люди межледниковья

Памятник Пейр (Payre) расположен в долине Роны, неподалеку от города Валанса. Сегодня это скальный навес, оставшийся от разрушенной пещеры, где в древности останавливались охотники-собиратели. В многометровых слоях осадков археологи нашли следы костров, каменные орудия, кости животных и остатки самих древних людей.

Судя по данным стратиграфии и палеоклиматических исследований, стоянка использовалась во время одного из межледниковий, когда климат Европы временно становился мягче, а степи и редколесья давали достаточно пищи для крупных млекопитающих. Именно в это время, около 300 тысяч лет назад, западную Европу населяли архаичные гоминины, находившиеся на пути от гейдельбергского человека к неандертальцу.

"Пейр — уникальный памятник, где можно проследить переходные черты сразу в нескольких направлениях: в технологии, поведении и строении самих людей", — отмечает палеоантрополог Мари-Элен Монсель из Национального музея естественной истории в Париже.

Возвращение к старым коллекциям

Раскопки в Пейре ведутся с 1990-х годов, и за десятилетия там было найдено множество фрагментов человеческих костей — в основном зубов. В 2021 году группа Монсель начала пересматривать старые материалы с использованием современных методов сканирования и анализа.

Именно тогда исследовательница Констанс Кавикаль обратила внимание на два ранее неописанных фрагмента, найденных еще в 1998 и 2002 годах. Один из них оказался обломком нижней челюсти, получившим обозначение Payre-16, второй — фрагментом теменной кости, названным Payre-17.

Оба артефакта долгое время хранились в музее, пока новые методы морфометрии и микроскопического анализа не позволили определить их истинную природу.

Челюсть, рассказавшая о человеке

Наиболее информативной оказалась нижняя челюсть. Несмотря на неполное состояние, по сохранившимся участкам видно, что она принадлежала взрослому человеку, который при жизни потерял все коренные зубы. В результате на поверхности кости видны сглаженные участки, указывающие на зажившие лунки — следы давнего выпадения зубов.

По мнению антропологов, этот человек прожил еще довольно долго после утраты зубов, а значит, ему помогали сородичи. Вероятно, они пережевывали или размалывали пищу для старшего члена группы. Это одно из немногих свидетельств проявления заботы и социальной поддержки в столь древнюю эпоху.

"Факт, что человек без зубов мог дожить до глубокой старости, говорит о том, что эти люди уже умели заботиться о своих слабых", — подчеркнула Мари-Элен Монсель.

Загадочная теменная кость

Вторая находка — небольшой, около шести сантиметров, фрагмент теменной кости. Несмотря на размеры, он оказался не менее интригующим. На его поверхности заметны мелкие надрезы и сколы, происхождение которых пока вызывает споры.

Одни исследователи полагают, что это следы разделки тела после смерти — возможно, ритуального характера, другие считают, что повреждения могли появиться естественным образом, когда кость двигалась в осадке под давлением грунта. Определить истину помогут будущие микроскопические исследования.

Кто они были — неандертальцы или их предки?

Главный вопрос, который поставили перед собой ученые, — к какому виду относить эти останки. Анализ морфологии показал, что челюсть и черепная кость обладают смешанными признаками: в них сочетаются неандертальские черты (укороченное лицо, массивный подбородочный участок) и архаичные особенности, свойственные гейдельбергскому человеку (Homo heidelbergensis).

Поэтому авторы работы считают, что люди из Пейра представляют ранний этап формирования неандертальцев. Вероятно, они были потомками гейдельбергских популяций, постепенно адаптировавшихся к европейскому климату.

"Это не просто древние кости, а свидетельство переходного периода, когда происходило формирование неандертальской линии", — пояснила Констанс Кавикаль.

Таблица "Сравнение" признаков архаичных людей

Признак Люди из Пейра Гейдельбергские люди Неандертальцы Возраст (лет назад) 300-250 тыс. 600-300 тыс. 250-40 тыс. Форма челюсти массивная, без подбородка крупная, угловатая укороченная, массивная Толщина костей черепа средняя очень толстая умеренная Культурные черты простые каменные орудия примитивные орудия развитая техника обработки камня

Следы жизни и смерти

Памятник Пейр знаменит не только человеческими останками, но и следами повседневной жизни его обитателей. В слоях возрастом 300-250 тысяч лет найдено множество каменных орудий — рубил, скребков, отщепов - и кости животных, среди которых медведи, зубры и олени.

На некоторых костях видны зарубки от каменных ножей, что указывает на активную охоту и разделку туш. В частности, исследователи нашли останки пещерных и бурых медведей со следами порезов — вероятно, их использовали не только как источник мяса, но и как источник жира и шкуры.

Как жили древние жители Пейра

По характеру находок ученые считают, что древние обитатели Пейра вели сезонный образ жизни, возвращаясь сюда в тёплое время года. Здесь они устраивали временные стоянки, разводили огонь, изготавливали орудия и готовили пищу.

Каменные изделия выполнены в мустьерской технике, предшествовавшей неандертальской культуре, и свидетельствуют о высоком уровне мастерства.

Группы, населявшие этот регион, вероятно, состояли из небольших сообществ по 20-30 человек, объединённых родственными связями. Ситуация с беззубым стариком из Пейра показывает, что даже в таких малых группах уже существовали зачатки социальной сплоченности - важный шаг на пути к развитию человеческих обществ.

А что если…

Если дальнейшие исследования подтвердят, что архаичные люди из Пейра действительно были ранними неандертальцами, это позволит уточнить место рождения этого вида. До сих пор большинство учёных считали, что неандертальцы возникли в Центральной или Восточной Европе, но находки из Франции могут сместить "точку происхождения" западнее — в долину Роны.

Интересные факты

Челюсть Payre-16 принадлежала человеку, который дожил до глубокой старости — редкость для эпохи среднего плейстоцена. Микроанализ костей животных показал, что древние обитатели пещеры использовали огонь для обработки мяса. Пейр — одно из немногих мест, где найдено сразу несколько человеческих особей с разными степенями "неандертальскости".

Исторический контекст

Временной промежуток 300-250 тысяч лет назад — эпоха больших перемен в Европе. Климат становился мягче, ледники отступали, а вместе с ними менялись экосистемы и образ жизни древних людей. Именно в этот период появляются ранние формы Homo neanderthalensis, которые впоследствии полностью заселили континент и господствовали здесь более двухсот тысяч лет.

Находки из Пейра помогают заполнить один из самых важных пробелов — понять, как именно архаичные гоминины постепенно приобрели черты, ставшие типичными для неандертальцев. Это история не просто эволюции формы черепа, но и становления человеческой культуры, эмпатии и взаимопомощи.