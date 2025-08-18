Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Древнее захоронение в горах
Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:54

Белорусские земли хранят секреты: археологические раскопки у реки Менка – больше, чем просто история

В преддверии Дня археолога в Беларуси подведены первые итоги полевых работ, проведенных в течение лета. В этом году было выдано более сотни разрешений на раскопки, охватившие практически все регионы страны.

Лето в Беларуси — традиционное время археологических раскопок. К поискам древних сокровищ активно подключаются волонтеры, студенты и даже школьники, желающие прикоснуться к истории своей страны.

Раскопки проводятся в специально отведенных местах, на глубину до двух метров. Археологи тщательно проверяют каждый миллиметр почвы, используя металлоискатели для обнаружения ценных артефактов.

"К примеру, только по Гродненской области охвачены исследованиями практически все районы. Вот у меня на стене висит карта археологических исследований, около 20 или даже больше только крупных исследований под руководством ученых Института истории", — отметил директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вадим Лакиза, подчеркивая масштаб проводимых работ.

Раскопки на реке Менке: поиски крупного торгового центра

Масштабные раскопки в настоящее время проходят на реке Менке и в Городище. Эти работы имеют особое значение, так как позволяют получить новые данные о прошлом Беларуси.

Каждая находка тщательно фиксируется, а затем промывается, чтобы ученые смогли определить ее возраст и назначение. Большинство артефактов передаются в музеи, где они становятся достоянием общественности.

"На сегодняшний день установлено, что Менка, действительно, претендует на крупный торговый центр и экономическую столицу этих земель, социальную и политическую. Там находятся такие высокостатусные находки, которые позволяют судить о нем, как о месте пребывания княжеской администрации, что показывает его значительную роль в Минской волости", — рассказал заведующий Центром археологии Беларуси Алексей Авласович о значении находок на реке Менке.

Поддержка государства: финансирование и планы

Археологические раскопки в Беларуси поддерживаются правительством. Разработан план поисков на ближайший год, выделены средства из государственного бюджета, что позволяет ученым продолжать свои исследования.

Археология в Беларуси — одна из самых популярных специальностей в вузах. Подготовка профессионалов ведется во всех регионах страны, а проходные баллы на эту специальность — одни из самых высоких, что свидетельствует о высоком интересе молодежи к изучению истории.

Археологи находят захоронения, артефакты. Данные находки помогают лучше узнать историю страны.

Интересные факты об археологии:

Археологические раскопки могут занять годы, а анализ найденных артефактов — еще больше времени.
Самый древний археологический памятник в мире — пещера Чукутье, возраст которой составляет около 3,5 миллионов лет.
Археологи используют различные методы, включая геофизические исследования, аэрофотосъемку и химический анализ.
Некоторые археологические находки меняют представление об истории человечества.

Археологические исследования в Беларуси продолжаются, открывая новые страницы истории и позволяя лучше узнать прошлое страны. Поддержка государства и интерес молодежи к этой специальности позволяют надеяться на новые открытия и достижения в будущем.

Читайте также

Учёные раскрыли структуру джета блазара PKS 1424+240 после 15 лет наблюдений сегодня в 4:23

Гигантская струя из чёрной дыры открыла загадку, пугающую астрономов

Учёные получили потрясающее изображение блазара PKS 1424+240, прозванного «Оком Саурона». Снимок помогает раскрыть тайну загадочных нейтрино.

Читать полностью » Археологи: древние люди переносили камни за 10 км уже 3 млн лет назад сегодня в 3:11

Миллионы лет назад предки человека сделали то, чего не ожидал никто — доказательства нашли в Кении

Археологи нашли доказательства того, что древние предки человека начали планировать наперёд и переносить камни за десятки километров намного раньше, чем считалось.

Читать полностью » Исследователи IBEC показали процесс прикрепления человеческого эмбриона к эндометрию в реальном времени сегодня в 2:11

Имплантация эмбриона раскрыла неожиданный секрет начала беременности

Учёные впервые сняли процесс имплантации человеческого эмбриона в реальном времени. Это открытие может изменить подход к лечению бесплодия.

Читать полностью » Археологи ArcheoScan обнаружили в центре Гданьска надгробие рыцаря XIII века сегодня в 1:26

На месте старой крепости обнаружили захоронение с загадкой прошлого

В центре Гданьска под магазином мороженого нашли гробницу XIII века с редкой резной плитой, которая пролежала в земле столетия и сохранила образ рыцаря.

Читать полностью » Исследователи в Пекине синтезировали гексагональный алмаз, потенциально прочнее природного сегодня в 0:22

Метеорит подарил миру кристалл, который может переписать историю технологий

Учёные впервые синтезировали крупный метеоритный алмаз. Новый материал обещает превзойти прочность обычных алмазов и найти применение в будущем.

Читать полностью » Британские исследователи нашли следы рек возрастом 80 млн лет в Антарктиде вчера в 23:13

Скрытые реки: как Антарктида может изменить наше понимание климата

Подо льдами Антарктиды найдены следы древних рек, которые миллионы лет назад влияли на климат Земли. Учёные раскрывают их роль в глобальных процессах — тогда и сейчас.

Читать полностью » Учёные обнаружили антибиотики в археях — древних микробах-экстремофилах вчера в 23:05

Конец эры антибиотиков? Спасение может прийти от самых неожиданных существ

Учёные обнаружили, что археи — древние микробы-экстремалы — вырабатывают уникальные антибиотики. Новые соединения убивают даже устойчивые к лекарствам бактерии. Возможно, это прорыв в борьбе с супербактериями.

Читать полностью » Ученые разработали тест для диагностики грибковых инфекций в легких вчера в 22:58

Опасный грибок под угрозой: как новый тест может предотвратить эпидемию

Российские ученые первыми в мире создали тест для быстрого выявления опасного грибка в легких. Результат — за 40 минут. Как это изменит борьбу с инфекциями?

Читать полностью »

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru