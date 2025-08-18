Белорусские земли хранят секреты: археологические раскопки у реки Менка – больше, чем просто история

В преддверии Дня археолога в Беларуси подведены первые итоги полевых работ, проведенных в течение лета. В этом году было выдано более сотни разрешений на раскопки, охватившие практически все регионы страны.

Лето в Беларуси — традиционное время археологических раскопок. К поискам древних сокровищ активно подключаются волонтеры, студенты и даже школьники, желающие прикоснуться к истории своей страны.

Раскопки проводятся в специально отведенных местах, на глубину до двух метров. Археологи тщательно проверяют каждый миллиметр почвы, используя металлоискатели для обнаружения ценных артефактов.

"К примеру, только по Гродненской области охвачены исследованиями практически все районы. Вот у меня на стене висит карта археологических исследований, около 20 или даже больше только крупных исследований под руководством ученых Института истории", — отметил директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вадим Лакиза, подчеркивая масштаб проводимых работ.

Раскопки на реке Менке: поиски крупного торгового центра

Масштабные раскопки в настоящее время проходят на реке Менке и в Городище. Эти работы имеют особое значение, так как позволяют получить новые данные о прошлом Беларуси.

Каждая находка тщательно фиксируется, а затем промывается, чтобы ученые смогли определить ее возраст и назначение. Большинство артефактов передаются в музеи, где они становятся достоянием общественности.

"На сегодняшний день установлено, что Менка, действительно, претендует на крупный торговый центр и экономическую столицу этих земель, социальную и политическую. Там находятся такие высокостатусные находки, которые позволяют судить о нем, как о месте пребывания княжеской администрации, что показывает его значительную роль в Минской волости", — рассказал заведующий Центром археологии Беларуси Алексей Авласович о значении находок на реке Менке.

Поддержка государства: финансирование и планы

Археологические раскопки в Беларуси поддерживаются правительством. Разработан план поисков на ближайший год, выделены средства из государственного бюджета, что позволяет ученым продолжать свои исследования.

Археология в Беларуси — одна из самых популярных специальностей в вузах. Подготовка профессионалов ведется во всех регионах страны, а проходные баллы на эту специальность — одни из самых высоких, что свидетельствует о высоком интересе молодежи к изучению истории.

Археологи находят захоронения, артефакты. Данные находки помогают лучше узнать историю страны.

Интересные факты об археологии:

Археологические раскопки могут занять годы, а анализ найденных артефактов — еще больше времени.

Самый древний археологический памятник в мире — пещера Чукутье, возраст которой составляет около 3,5 миллионов лет.

Археологи используют различные методы, включая геофизические исследования, аэрофотосъемку и химический анализ.

Некоторые археологические находки меняют представление об истории человечества.

Археологические исследования в Беларуси продолжаются, открывая новые страницы истории и позволяя лучше узнать прошлое страны. Поддержка государства и интерес молодежи к этой специальности позволяют надеяться на новые открытия и достижения в будущем.