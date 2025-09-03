Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
© commons.wikimedia.org by Albazino is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:49

Что скрывает древняя керамика из глубин Барранко-де-Лос-Гомерос

Археологи нашли древнюю вазу в пещере на Ла-Пальме

Представьте: в глубине древней пещеры на острове Ла-Пальма, среди останков, покоящихся веками, археологи нашли идеально сохранившуюся керамическую вазу. Это не просто артефакт — это окно в жизнь коренных жителей Бенахоарит, живших здесь за сотни лет до прихода европейцев. Открытие произошло в Тихарафе, на северо-западном побережье острова, и обещает перевернуть наше понимание доиспанской культуры.

Как всё началось: проект и неожиданная находка

Находка стала частью девятилетнего проекта Proyecto Occidente, который изучает северо-запад Ла-Пальмы. Цель — лучше понять быт, ритуалы и культуру бенахоарит. Студентка-археология Лурдес Барросо наткнулась на вазу во время осмотра пещер и древних строений. Чтобы не повредить артефакт, она сразу же сообщила техническому соруководителю проекта, археологу Франсиско Кааманьо.

"Это исключительная находка", — пояснил Кааманьо.

Целые керамические сосуды встречаются крайне редко; большинство раскопок дают лишь фрагменты. Сохранение вазы в её первоначальном виде позволяет нам изучать её в изначальном виде, предоставляя непосредственное представление о традициях Бенахоарит.

Ритуальный контекст и первые выводы

Ваза была обнаружена в погребальной пещере Барранко-де-Лос-Гомерос, рядом с человеческими останками. Предварительный анализ предполагает, что она играла церемониальную роль в похоронных обрядах или подношениях. Это открытие датируется XIII-XV веками и даёт редкую возможность увидеть материальную культуру в её первозданном виде.

По словам Хорхе Паиса, руководителя отдела исторического наследия Кабильдо Ла-Пальмы, "чрезвычайно ценно находить артефакты в целости и сохранности. В отличие от большинства экспонатов Археологического музея Бенахоарита, которые часто извлекаются из своего первоначального контекста, эта ваза позволяет нам напрямую интерпретировать её культурное значение".

Особенности керамики Бенахоарит

Керамика этого народа отличалась округлыми основаниями, широкими горлышками и гладкими поверхностями. Она использовалась не только для практических нужд — хранения и приготовления еды, — но и в ритуалах, особенно погребальных. Ваза из Тихарафе ярко иллюстрирует эти черты, показывая мастерство и вкус древних островитян накануне европейского вторжения.

Археологи провели тщательное обследование пещер вдоль побережья. Сохранение вазы в неприкосновенности потребовало планирования и терпения.

"Найти целую вазу в погребальной пещере — редкость", — отметил Кааманьо.

Она даёт представление о культурных практиках, которые сложно реконструировать по фрагментарным артефактам. Команда подчёркивает важность контекста: он помогает в интерпретации истории и реставрации.

Что это значит для науки и общества

Эта находка расширяет знания о материальной культуре Бенахоарит и погребальных традициях острова. Она создаёт связь с повседневной и духовной жизнью древнего общества. Подобные открытия обогащают музеи, позволяя показывать артефакты в контексте, а не изолированно, и помогают людям лучше понять наследие Бенахоарит.

В итоге, ваза напоминает о богатстве истории коренных народов Ла-Пальмы. Каждая раскопка раскрывает новые грани прошлого, подчёркивая изысканность древних обитателей. Для археологов это не просто редкая находка — важный кусочек пазла для реконструкции общества Бенахоарит.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Женщины после инфаркта получают повышенный риск осложнений из-за бета-блокаторов сегодня в 21:02

Бета-блокаторы: от героя инфаркта к врагу — почему женщины платят высокую цену за иллюзию защиты

Новое исследование REBOOT показало, что бета-блокаторы после инфаркта могут быть опасны для женщин с нормальной функцией сердца, увеличивая риск осложнений и смертности.

Читать полностью » Археологи обнаружили золотые украшения в гробницах Пэкче в Чоныпе сегодня в 20:57

Как древние украшения Пэкче влияют на современную культуру Кореи

В Чоныпе обнаружена уникальная коллекция артефактов Пэкче — золотые украшения, керамика и железные изделия раскрывают тайны древнего королевства и его культурного центра.

Читать полностью » Археологи обнаружили скелет с признаками неандертальца и современного человека в Израиле сегодня в 20:44

Тайна древнего ребёнка из Израиля: гибрид, изменивший историю человечества

Учёные нашли 140-тысячелетний скелет ребёнка в Израиле — доказательство древнего скрещивания неандертальцев с людьми. Это меняет историю эволюции и генетики.

Читать полностью » Солнечные вспышки из области 4197 представляют угрозу для Земли — ИКИ РАН сегодня в 19:52

Как подготовиться к солнечной буре: что скрывает активная область 4197

Солнечная область 4197 на пике опасности: гигантские вспышки и буря на подходе. Учёные ИКИ РАН предупреждают — что ждёт Землю в ближайшие дни?

Читать полностью » Археологи нашли жадеитовые инкрустации в зубах детей майя сегодня в 19:39

Камни во рту у детей: древняя традиция, о которой молчали тысячелетия

Исследователи обнаружили, что древние майя украшали зубы детей жадеитовыми инкрустациями, что меняет представления о возрастных традициях этой культуры.

Читать полностью » Учёные создали корм, который помогает пчёлам адаптироваться к изменению климата сегодня в 18:46

Пчёлы под угрозой: корм, который может остановить катастрофу вымирания

Учёные из Оксфорда разработали уникальный корм с генетически модифицированными дрожжами, который поможет пчёлам справиться с нехваткой питательных веществ из-за климатических изменений.

Читать полностью » Археологи обнаружили захоронение воина VI века до н.э. в Красноярском крае сегодня в 18:34

Захоронение, которое перевернёт представления о древней Сибири — и вы узнаете первыми

В Красноярском крае случайно найдено древнее захоронение воина VI века до н. э. Археологи раскрывают тайны артефактов, указывающих на высокий статус и возможное происхождение покойного.

Читать полностью » Археологи нашли 2300-летние останки жертвоприношений в храме Пуэмапе Перу сегодня в 17:41

Без подарков в могилу: 2300-летние жертвы Перу, лишенные ритуального богатства

Во время раскопок в Перу нашли останки с признаками древних жертвоприношений. Что скрывают эти захоронения? Археология, жертвы, храм Пуэмапе.

Читать полностью »

Новости
Дом

Удаляйте пыль и жир с горизонтальных жалюзи на кухне раз в неделю
Спорт и фитнес

Минспорт РФ официально признал фиджитал-спорт и создал Всероссийскую федерацию
Еда

Метаанализ: порция грибов в день может снижать риск развития рака почти на 50%
Туризм

Путешественник отметил атмосферу уюта и оптимизма в Гондурасе
Еда

Диетолог Гинзбург назвал продукты, которые провоцируют воспаление в организме
Красота и здоровье

Прерывистое голодание увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых болезней на 135% — исследование
Садоводство

Осенний уход за садом помогает растениям успешно перезимовать и дать урожай весной
Питомцы

Ветеринары объяснили, когда сырое мясо опасно для кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet