Выяснилось, как отчаянно цеплялись за жизнь самые древние многоклеточные организмы во время вымирания

Археоциаты, или обызвествленные губки — одни из самых древних известных многоклеточных организмов. Они появились и исчезли в раннекембрийскую эпоху, около 525 миллионов лет назад, в юго-восточной части тёплого тропического моря на Сибирском палеоконтиненте. Хотя точное место и время их исчезновения остаётся неизвестным, некоторые исследователи предполагают, что часть археоциат могла "отказаться" от тяжелого скелета и превратиться в мягких роговых губок.

В последние годы было известно, что только два вида археоциат задержались на планете до средне-позднекембрийских времён в морях Антарктики. Однако один из этих видов оказался перекристаллизованной кремневой губкой из класса демоспонгий. В среднекембрийских известняках запада Северной Америки были описаны рифоподобные тела, но об их строителях мало что известно. Возник закономерный вопрос: может, там и жили самые последние археоциаты? Чтобы выяснить это, была снаряжена специальная научная экспедиция.

Специалисты из Колледжа Смита в Массачусетсе, Чикагского университета и Университета Джона Хопкинса в Мериленде нашли-таки археоциаты в рифовых постройках. Последние изо всех сил "цеплявшиеся за жизнь" представители рода Archaeocyathus были обнаружены в открытошельфовом известняке Мьюл-Спринг и среднешельфовой формации Каррара на границе штатов Калифорния и Невада. Совместные исследования учёных из Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН и их американских коллег показали, что археоциаты задержались в морях Лаврентии до амгинского века среднего кембрия (~509-508 млн лет назад).

Для сравнения, в Сибирском регионе археоциаты полностью исчезли в конце раннего кембрия (в середине тойонского века на платформе и в его конце — в обрамляющих складчатых областях, ~510 млн лет назад). Причём последние сибирские комплексы были довольно разнообразными.

Несколько лет назад известный эволюционист Дэвид Яблонски из Чикагского университета сравнил отдельные виды, сумевшие выжить во время глобального вымирания, с ходячими мертвецами — по аналогии с культовым фильмом. Очевидно, последним среднекембрийским археоциатам это определение вполне подходит.