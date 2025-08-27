Искусственный интеллект и археи: как 12 000 пептидов даруют надежду на новые антибиотики

В современном мире проблема устойчивости бактерий к существующим антибиотикам становится всё более острой. В связи с этим исследователи ищут новые источники потенциальных лекарственных средств, способных бороться с резистентными штаммами.

Одним из перспективных направлений стало изучение архей — древних одноклеточных микроорганизмов, которые смогли выжить в экстремальных условиях планеты миллиарды лет. Недавние исследования показывают, что именно эти микроорганизмы могут стать ключом к созданию новых антибиотиков, а использование искусственного интеллекта значительно ускоряет этот процесс.

Новые горизонты в исследовании архей

Команда учёных из Пенсильванского университета впервые обратила внимание на потенциал архей в области разработки антимикробных препаратов. До этого времени эти микроорганизмы практически не рассматривались как источник новых лекарственных соединений, поскольку их биохимия и генетика существенно отличаются от бактерий и грибов, традиционно используемых для поиска антибиотиков.

Археи способны выживать в экстремальных условиях — гидротермальных источниках, кислотных гейзерах и солёных озёрах — что говорит о наличии у них уникальных биохимических механизмов защиты.

Использование искусственного интеллекта

Для оценки потенциала архей команда применила усовершенствованную версию системы APEX 1.1 — искусственного интеллекта, разработанного для поиска антимикробных пептидов в древней ДНК и ядах животных. Обученная на тысячах известных пептидов с антибактериальной активностью, система проанализировала белковые последовательности 233 видов архей.

В результате было выявлено более 12 тысяч потенциальных кандидатов в антибиотики, получивших название археоцины. Эти пептиды отличаются по электрическому заряду и структуре от известных антимикробных соединений, что говорит о возможности их нового механизма действия.

Лабораторные испытания и перспективы

Из всего числа предсказанных кандидатов учёные синтезировали 80 археоцинов и протестировали их на устойчивых к лекарствам бактериях. Результаты показали, что 93 процента этих пептидов обладали активностью против хотя бы одного штамма бактерий.

Интересно, что археоцины действовали иначе по сравнению с традиционными антибиотиками: они нарушали электрические сигналы внутри бактерий, мешая им выживать и размножаться. Наиболее перспективные образцы были протестированы на животных моделях: при заражении опасной внутрибольничной инфекцией одна доза археоцина остановила распространение инфекции на четыре дня.

Эффективность и безопасность

Один из наиболее эффективных археоцинов показал результат сравнимый с полимиксином В — препаратом последнего резерва для борьбы с особо устойчивыми инфекциями. Это открытие даёт надежду на создание новых антибиотиков с уникальным механизмом действия, которые смогут противостоять быстро развивающейся устойчивости бактерий. В будущем команда планирует усовершенствовать систему APEX для предсказания активности не только по аминокислотным последовательностям, но и с учётом трёхмерной структуры молекул — это повысит точность поиска.

Перед началом клинических испытаний необходимо провести долгосрочные исследования для оценки безопасности и эффективности археоцинов у человека. Однако уже сейчас ясно одно: использование искусственного интеллекта в сочетании с изучением древних микроорганизмов открывает новые горизонты в борьбе с резистентными инфекциями. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о необходимости срочного поиска новых методов лечения, поскольку бактерии эволюционируют быстрее, чем создаются новые лекарства.

Значение открытия

Это исследование демонстрирует потенциал архей как богатого источника новых антибиотиков благодаря их уникальной биохимии и адаптациям к экстремальным условиям.

Использование ИИ позволяет значительно ускорить процесс поиска эффективных соединений среди огромного количества возможных вариантов. Если будущие исследования подтвердят безопасность и эффективность археоцинов у людей, это станет прорывом в медицине и поможет бороться с глобальной угрозой устойчивых к лекарствам бактерий.

Три интересных факта:

1. Археи были впервые обнаружены в 1977 году учёными Карлом Везерсом и Клиффордом Райтом; они оказались настолько уникальными, что их первоначально считали отдельным царством жизни.

2. Некоторые виды архей способны производить метан — газообразное соединение — что делает их важными участниками глобального углеродного цикла.

3. Исследования показывают, что археи могут играть роль в поддержании здоровья человека: некоторые виды присутствуют в кишечнике человека и участвуют в обмене веществ.