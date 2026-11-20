Американская компания American Roll-on/Roll-Off Carrier Group (ARC), базирующаяся во Флориде, объявила о переводе второго за последнее время автомобилевозного судна под флаг США. Это решение направлено на расширение возможностей страны по транспортировке техники, тяжелого оборудования и военных грузов.

Речь идет о судне Titania, построенном в 2011 году. Летом текущего года судно с валовым тоннажем 74 921 тонны было переведено из реестра Мальты в американский реестр и получило новое имя — ARC United. Теперь оно пополнило ряды судов ARC Freedom и ARC Commitment. Стоит отметить, что ARC Freedom также недавно сменило флаг на американский.

Судно ARC United имеет длину 233 метра (757 футов) и дедвейт 31 143 тонны. Техническое оснащение включает 13 грузовых палуб, пять из которых оснащены подъемными секциями для перевозки грузов различной высоты. Вместимость судна составляет почти 8 000 автомобилеэквивалентных единиц (CEU). Особое внимание компания уделяет кормовой рампе, рассчитанной на нагрузку до 320 тонн, что позволяет осуществлять погрузку и выгрузку тяжелых накатных грузов без использования береговых кранов.

По словам президента и генерального директора ARC Эрика Эбелинга, ввод ARC United в эксплуатацию укрепляет способность компании обслуживать как коммерческих, так и государственных заказчиков, обеспечивая доставку критически важного оборудования для вооруженных сил США за рубежом.

Важной технической особенностью ARC United является возможность перевозки тяжелых военно-транспортных вертолетов CH-47 Chinook и десантных самолетов V-22 Osprey. Судно стало девятым в флоте ARC, способным принимать такие машины, для которых требуются специфические зазоры палуб и условия доступа, редко встречающиеся на стандартных коммерческих судах. Это делает флот ARC стратегически значимым для проведения военных учений и развертывания сил США.

ARC является дочерним предприятием норвежской группы Wallenius Wilhelmsen и участвует в Программе морской безопасности (Maritime Security Program, MSP). Данная программа направлена на поддержание флота коммерчески эффективных, но при этом полезных для военных целей торговых судов, которые задействованы в международной торговле, но доступны для нужд Министерства обороны США. На данный момент Администрация морского транспорта (MARAD) уполномочена поддерживать в рамках MSP до 60 судов; действие программы продлено до 30 сентября 2035 года.