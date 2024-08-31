Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Удивительные свойства арбузной кожуры: зачем дачники используют её в огороде
  1. Главная
  2. Садоводство

Чем арбузные корки способны помочь растениям на даче? Узнайте секреты огородников

Удивительные свойства арбузной кожуры: зачем дачники используют её в огороде

Вы когда-нибудь замечали, как опытные дачники поздним вечером выходят в огород и разбрасывают там арбузные корки? На первый взгляд такое поведение может показаться странным. Но на самом деле это вполне обоснованная и очень полезная практика.

Арбузные корки - не просто пищевые отходы!

Многие дачники ошибочно считают арбузные корки бесполезными отходами, которые нужно выкинуть. Но это не так! Эта часть арбуза на самом деле обладает множеством ценных свойств и может принести реальную пользу растениям в вашем огороде.

Чем полезны арбузные корки для огорода?

  1. Источник питательных веществ. Арбузная кожура богата такими микроэлементами, как калий, кальций, магний, железо, фосфор. Все эти вещества необходимы для роста и развития растений. Перегнившие корки обогащают почву органикой.
  2. Средство от вредителей. Арбузные корки обладают сильным запахом, который отпугивает многих насекомых-вредителей, таких как улитки, слизни, муравьи, тли. Их можно использовать для защиты растений.
  3. Мульча для почвы. Измельченные арбузные корки служат отличным мульчирующим материалом, сохраняющим влагу в почве и препятствующим росту сорняков.
  4. Стимулятор роста. Сок и экстракты арбузных корок содержат вещества, которые могут благотворно влиять на рост и развитие растений.

Как дачники применяют арбузные корки?

Опытные огородники собирают оставшиеся после поедания арбузов корки, измельчают их и равномерно распределяют по поверхности грядок, клумб, приствольных кругов. Это делается, как правило, в вечернее время, чтобы накрыть растения "ароматной" защитой на ночь.

Также арбузные корки можно закапывать прямо в лунки при посадке растений или равномерно перемешивать с почвой. Тогда они будут постепенно перегнивать, насыщая землю полезными веществами.

Так что если вы выращиваете на даче арбузы, не спешите выбрасывать их корки. Они могут стать настоящим помощником в уходе за вашими растениями и повышении плодородия почвы.

Фото: Arnaud 25.

Мир

Лавров: Москва, Тегеран, Анкара и Дамаск скоро проведут встречу

Лавров: Москва, Тегеран, Анкара и Дамаск скоро проведут встречу

Министр МИД Сергей Лавров сообщил, что в обозримой перспективе пройдёт встреча Россия-Иран-Турция-Сирия, цель которой нормализовать отношения между Анкарой и Дамаском. В интервью RT Лавров отметил, что в 2023 году стороны уже встречались с участием Минобороны, МИД и спецслужб, обсуждая условия для улучшения отношений.

Читать полностью
Лавров: Тегеран не намерен вступать в широкомасштабный конфликт

Лавров: Тегеран не намерен вступать в широкомасштабный конфликт

Министр МИД Сергей Лавров заявил, что Тегеран категорически не желает втягиваться в широкомасштабные бои и поддаваться на провокации. В интервью RT для "Мостов на Восток" Лавров подчеркнул, что Иран демонстрирует сдержанность.

Читать полностью

Общество

Иван Охлобыстин заявил о Ренессансе российской литературы

Иван Охлобыстин заявил о Ренессансе российской литературы

Актёр Иван Охлобыстин объяснил, почему российская литература переживает расцвет.

Читать полностью
Родион Газманов показал редкий постер с молодым Олегом Газмановым

Родион Газманов показал редкий постер с молодым Олегом Газмановым

Родион Газманов поделился старым постером, на котором он запечатлён маленьким с отцом Олегом Газмановым.

Читать полностью

Новости