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Заготавливаем арбуз на зиму: маринуем его без уксуса
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  • Опубликована сегодня в 5:23

Маринованный арбуз: заготавливаем его вместе с яблоками, для маринада нужны только вода и соль

Заготавливаем арбуз на зиму: маринуем его без уксуса

Летом, когда арбузы созревают и становятся доступными, многие хозяйки задумываются о том, как сохранить их на зиму. Два самых популярных способа — заморозка и маринование. В этом рецепте мы расскажем, как замариновать арбуз без использования уксуса.

Для маринования арбузов с яблоками вам потребуются следующие ингредиенты:

  • арбуз,
  • яблоки,
  • вода,
  • соль.

Ингредиенты

  1. Хорошо вымойте арбуз и нарежьте его на дольки, удаляя кожуру.
  2. Разделите яблоки на восемь частей, удалив сердцевину.
  3. Уложите дольки арбуза в трёхлитровую банку, добавив туда же яблочные дольки.
  4. Приготовьте маринад: вскипятите подсоленную воду до полного растворения соли.
  5. Залейте заготовку горячим маринадом и закройте банку.
  6. Переверните банку и оставьте остывать.
  7. После остывания уберите банку на хранение.

Фото: commons.wikimedia.org/ Piotr Frydecki (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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