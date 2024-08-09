Маринованный арбуз: заготавливаем его вместе с яблоками, для маринада нужны только вода и соль

Летом, когда арбузы созревают и становятся доступными, многие хозяйки задумываются о том, как сохранить их на зиму. Два самых популярных способа — заморозка и маринование. В этом рецепте мы расскажем, как замариновать арбуз без использования уксуса.
Для маринования арбузов с яблоками вам потребуются следующие ингредиенты:
- арбуз,
- яблоки,
- вода,
- соль.
Ингредиенты
- Хорошо вымойте арбуз и нарежьте его на дольки, удаляя кожуру.
- Разделите яблоки на восемь частей, удалив сердцевину.
- Уложите дольки арбуза в трёхлитровую банку, добавив туда же яблочные дольки.
- Приготовьте маринад: вскипятите подсоленную воду до полного растворения соли.
- Залейте заготовку горячим маринадом и закройте банку.
- Переверните банку и оставьте остывать.
- После остывания уберите банку на хранение.
Фото: commons.wikimedia.org/ Piotr Frydecki (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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