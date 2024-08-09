Маринованный арбуз: заготавливаем его вместе с яблоками, для маринада нужны только вода и соль

Заготавливаем арбуз на зиму: маринуем его без уксуса

Летом, когда арбузы созревают и становятся доступными, многие хозяйки задумываются о том, как сохранить их на зиму. Два самых популярных способа — заморозка и маринование. В этом рецепте мы расскажем, как замариновать арбуз без использования уксуса.

Для маринования арбузов с яблоками вам потребуются следующие ингредиенты:

арбуз,

яблоки,

вода,

соль.

Ингредиенты

Хорошо вымойте арбуз и нарежьте его на дольки, удаляя кожуру. Разделите яблоки на восемь частей, удалив сердцевину. Уложите дольки арбуза в трёхлитровую банку, добавив туда же яблочные дольки. Приготовьте маринад: вскипятите подсоленную воду до полного растворения соли. Залейте заготовку горячим маринадом и закройте банку. Переверните банку и оставьте остывать. После остывания уберите банку на хранение.

Фото: commons.wikimedia.org/ Piotr Frydecki (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)