Диетолог Тараско: арбуз и шашлыки нужно есть раздельно

Отправляясь на шашлыки, лучше не брать с собой арбуз, так как полосатая ягода и мясо плохо сочетаются друг с другом и являются серьёзной нагрузкой на организм, рассказала изданию "Подмосковье сегодня" врач-диетолог Анастасия Тараско.
По словам специалиста, если съесть шашлык, а затем арбуз, пищеварительная система может быть перегружена. Организм просто не успеет выработать достаточно ферментов, чтобы переварить оба этих, довольно тяжёлых, вида пищи. Тараско добавила, что арбуз плохо сочетается не только с мясом, но и со всей жирной пищей, поэтому его лучше употреблять отдельно от неё.
Также врач напомнила, что в арбузе содержится большое количество сахара, поэтому важно соблюдать умеренность в его употреблении, чтобы не перегрузить печень.
Фото: Freepik.
Россиянам посоветовали покинуть Бангладеш из-за протестов
В связи с волнениями, охватившими Бангладеш, российское посольство в Дакке рекомендует гражданам России подумать о возможности вернуться на родину, как только позволит обстановка.
Трамп: победив на выборах в США, я добьюсь переговоров Путина и Зеленского
Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае победы 5 ноября он сразу лично обратится к лидерам РФ и Украины и призовёт коллег начать переговоры.
Земфира* отчитала депутата Журову за нападки на россиянок на Олимпиаде: "Ваши слова — ноль"
Певицу Земфиру* вывели из себя слова депутата Светланы Журовой, которая раскритиковала российских теннисисток, завоевавших серебро на Олимпиаде в Париже.
Нугзару Папаве заочно вынесен приговор за убийство Япончика
Московский городской суд вынес заочный приговор Нугзару Папаве, назначив ему 16 лет колонии строгого режима. Папава обвиняется в соучастии в убийстве известного вора в законе Вячеслава Иванькова, также известного как Япончик.