Диетолог Тараско: арбуз и шашлыки нужно есть раздельно

Отправляясь на шашлыки, лучше не брать с собой арбуз, так как полосатая ягода и мясо плохо сочетаются друг с другом и являются серьёзной нагрузкой на организм, рассказала изданию "Подмосковье сегодня" врач-диетолог Анастасия Тараско.

По словам специалиста, если съесть шашлык, а затем арбуз, пищеварительная система может быть перегружена. Организм просто не успеет выработать достаточно ферментов, чтобы переварить оба этих, довольно тяжёлых, вида пищи. Тараско добавила, что арбуз плохо сочетается не только с мясом, но и со всей жирной пищей, поэтому его лучше употреблять отдельно от неё.

Также врач напомнила, что в арбузе содержится большое количество сахара, поэтому важно соблюдать умеренность в его употреблении, чтобы не перегрузить печень.

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