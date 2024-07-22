Безопасная концентрация нитартов в арбузах составляет максимум 60 мг, а в дынях - 90 мг на килограмм, сообщил врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе Владимир Горностай.

По словам эксперта, арбузы и дыни опасно покупать в местах стихийной торговли. У каждого продавца должны быть документы на реализуемые бахчевые, добавил он.

"При выборе арбуза надо обратить внимание на то, чтобы ягода имела равномерную окраску, и чтобы на ней не было желтых пятен, а "хвостик" был сухим", - расскаазл Горностай.

Врач добавил, что по арбузу нужно постучать - глухой звук говорит о качественном продукте. Также хороший арбуз при надавливании чуть "прихрустывает", имеет желтоватые семена и ярко-розовую мякоть, подчеркнул он.

Специалист предостерёг от покупки разрезанного арбуза, так как у продавцов не всегда есть условия для обработки ножей. В результате от арбуза можно заразиться патогенной флорой, отметил врач.

Горностай посоветовал покупать бахчевые не у дорог, а в магазинах и на рынках, где есть ветеринарно-санитарный контроль продукции.

"Также можно запросить документы на реализуемую продукцию, их обязаны предоставить, чтобы человек мог посмотреть на содержание нитратов в бахче. В арбузе содержание нитратов не должно превышать 60 мг на килограмм, а в дыне - 90 мг на килограмм", - подытожил эксперт.

Фото: Freepik.