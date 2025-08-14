Жёлтые волокна внутри — не сахар, а сигнал тревоги: как не купить арбуз с "химией"

Арбузы действительно могут содержать нитраты — и даже экологически чистые. Нитраты необходимы для роста растений, однако их избыток представляет угрозу для здоровья: может привести к отравлению и нарушению обмена веществ. Поэтому важно уметь отличать безопасные плоды от тех, что выращены с нарушениями.

На что обращать внимание при выборе арбуза

1. Сезонность

По-настоящему спелые и натуральные арбузы появляются в середине августа.

Если арбуз продается в июне или июле, он, скорее всего, "перекормлен" удобрениями — его созревание ускоряли с помощью нитратов.

2. Кожура

У качественного арбуза она жесткая, с четким контрастным рисунком.

Если кожура блестящая и лакированная, это признак использования стимуляторов роста.

Наличие желтого пятна на боку говорит о естественном вызревании (это та часть, что лежала на земле).

Отсутствие пятна может указывать на искусственное ускорение роста.

3. Размер

Оптимальный вес для большинства сортов — 5-7 кг.

Слишком большие арбузы (10-15 кг), особенно если они ранние, часто содержат чрезмерные дозы удобрений.

4. Мякоть

При разрезании обращайте внимание на:

Однородный насыщенный цвет;

Сахарные крупинки;

Отсутствие желтых и белых прожилок.

Если внутри есть жесткие желтые волокна, особенно идущие от центра к корке, — это яркий признак превышения нитратов.

Мифы и правда о выборе

Многие полагаются на "народные методы": стучат, сжимают или нюхают арбуз. Но эти способы не определяют наличие нитратов. Самый безопасный путь — покупать арбузы: