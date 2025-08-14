Жёлтые волокна внутри — не сахар, а сигнал тревоги: как не купить арбуз с "химией"
Арбузы действительно могут содержать нитраты — и даже экологически чистые. Нитраты необходимы для роста растений, однако их избыток представляет угрозу для здоровья: может привести к отравлению и нарушению обмена веществ. Поэтому важно уметь отличать безопасные плоды от тех, что выращены с нарушениями.
На что обращать внимание при выборе арбуза
1. Сезонность
По-настоящему спелые и натуральные арбузы появляются в середине августа.
Если арбуз продается в июне или июле, он, скорее всего, "перекормлен" удобрениями — его созревание ускоряли с помощью нитратов.
2. Кожура
- У качественного арбуза она жесткая, с четким контрастным рисунком.
- Если кожура блестящая и лакированная, это признак использования стимуляторов роста.
- Наличие желтого пятна на боку говорит о естественном вызревании (это та часть, что лежала на земле).
- Отсутствие пятна может указывать на искусственное ускорение роста.
3. Размер
Оптимальный вес для большинства сортов — 5-7 кг.
Слишком большие арбузы (10-15 кг), особенно если они ранние, часто содержат чрезмерные дозы удобрений.
4. Мякоть
При разрезании обращайте внимание на:
- Однородный насыщенный цвет;
- Сахарные крупинки;
- Отсутствие желтых и белых прожилок.
Если внутри есть жесткие желтые волокна, особенно идущие от центра к корке, — это яркий признак превышения нитратов.
Мифы и правда о выборе
Многие полагаются на "народные методы": стучат, сжимают или нюхают арбуз. Но эти способы не определяют наличие нитратов. Самый безопасный путь — покупать арбузы:
- В проверенных местах (официальные точки продаж);
- В пик сезона (август-сентябрь).
- Если внешний вид плода вызывает хоть малейшие сомнения — лучше
- отказаться от покупки.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru