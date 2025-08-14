Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Жёлтые волокна внутри — не сахар, а сигнал тревоги: как не купить арбуз с "химией"

Как распознать арбуз с нитратами — советы по выбору безопасного плода

Арбузы действительно могут содержать нитраты — и даже экологически чистые. Нитраты необходимы для роста растений, однако их избыток представляет угрозу для здоровья: может привести к отравлению и нарушению обмена веществ. Поэтому важно уметь отличать безопасные плоды от тех, что выращены с нарушениями.

На что обращать внимание при выборе арбуза

1. Сезонность

По-настоящему спелые и натуральные арбузы появляются в середине августа.

Если арбуз продается в июне или июле, он, скорее всего, "перекормлен" удобрениями — его созревание ускоряли с помощью нитратов.

2. Кожура

  • У качественного арбуза она жесткая, с четким контрастным рисунком.
  • Если кожура блестящая и лакированная, это признак использования стимуляторов роста.
  • Наличие желтого пятна на боку говорит о естественном вызревании (это та часть, что лежала на земле).
  • Отсутствие пятна может указывать на искусственное ускорение роста.

3. Размер

Оптимальный вес для большинства сортов — 5-7 кг.
Слишком большие арбузы (10-15 кг), особенно если они ранние, часто содержат чрезмерные дозы удобрений.

4. Мякоть

При разрезании обращайте внимание на:

  • Однородный насыщенный цвет;
  • Сахарные крупинки;
  • Отсутствие желтых и белых прожилок.

Если внутри есть жесткие желтые волокна, особенно идущие от центра к корке, — это яркий признак превышения нитратов.

Мифы и правда о выборе

Многие полагаются на "народные методы": стучат, сжимают или нюхают арбуз. Но эти способы не определяют наличие нитратов. Самый безопасный путь — покупать арбузы:

  • В проверенных местах (официальные точки продаж);
  • В пик сезона (август-сентябрь).
  • Если внешний вид плода вызывает хоть малейшие сомнения — лучше
  • отказаться от покупки.

