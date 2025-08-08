Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Fernanda Nuso is licensed under Free to use under the Unsplash License
Олег Белов Опубликована 08.08.2025 в 23:23

Не все фрукты одинаково полезны: когда арбуз и дыня могут стать причиной бессонницы

Почему арбуз, дыня и ананас не лучший выбор для вечера: советы врача для лучшего сна

Сладкие фрукты, такие как арбуз и дыня, могут стать причиной бессонницы, если их съесть перед сном. Врач Хосе Мануэль Фелисес предупредил, что такие продукты не лучшим образом влияют на качество сна.

Арбуз и дыня: лишние ночные пробежки в туалет

По словам Фелисеса, арбуз и дыня содержат большое количество воды, и это может нарушить сон. Человек будет часто просыпаться ночью, чтобы сходить в туалет, что приведет к нарушению отдыха и неудобствам. Поэтому эти фрукты лучше оставлять для утреннего или дневного перекуса.

Ананас и его кислота: возможный дискомфорт для желудка

Также врач советует избегать ананаса вечером. Он содержит много кислоты, которая может вызвать дискомфорт в желудке, особенно у людей, страдающих гастроэзофагеальным рефлюксом. Кислотность фрукта может привести к изжоге или болям в области желудка, что нарушит комфортный сон.

Авокадо: тяжело перевариваемый продукт

Кроме того, стоит перенести на обед или завтрак авокадо. Этот продукт тяжело переваривается, и его употребление вечером может вызвать чувство тяжести в желудке и дискомфорт, особенно перед сном.

