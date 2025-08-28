Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

От сна до тревоги — один кусок арбуза: чем опасна ягода вечером

Людям с диабетом и болезнями почек не рекомендуют есть арбуз вечером

Лето — время арбузов, и многие с удовольствием заменяют ими десерты. Но что произойдет, если насладиться сочной мякотью вечером? Врач Екатерина Демьяновская советует подумать дважды, прежде чем потянуться за куском сладкой ягоды перед сном.

Сахар — главный коварный ингредиент
На первый взгляд арбуз кажется безобидным — он почти весь состоит из воды и освежает в жару. Но у него довольно высокий гликемический индекс — около 75. Это значит, что сахар из ягоды мгновенно попадает в кровь. В течение дня организм справляется с этим скачком: инсулин выравнивает уровень сахара, и всё проходит без последствий.

А вот вечером ситуация меняется. Обмен веществ замедляется, а инсулиновая реакция — всё та же. В результате после резкого подъема уровня глюкозы следует такое же резкое его падение.

"Всё это может обернуться тревожным сном, чувством голода среди ночи и общей разбитостью с утра", — предупреждает Екатерина Демьяновская.

Вторая проблема — вода
Арбуз почти полностью состоит из жидкости. Даже умеренное количество, съеденное на ночь, неизбежно приведет к частым походам в туалет. Вряд ли кому-то удастся полноценно выспаться, если сон постоянно прерывается.

Кроме того, задержка воды в организме на фоне ночных перекусов ведет к утренним отекам, особенно у людей с почечными проблемами.

Кому стоит особенно осторожничать
Даже здоровый человек может испытать неприятные ощущения после позднего арбуза — от учащенного сердцебиения до бессонницы. Но если у вас:

  • сахарный диабет;
  • нарушенная толерантность к глюкозе;
  • проблемы с почками —
  • лучше исключить арбуз из вечернего меню совсем.

Когда и сколько можно есть
Идеальное время для арбузного перекуса — утро или первая половина дня. Тогда организм активно тратит энергию, а углеводы успевают переработаться. Оптимальная порция — 250-300 граммов за раз.

Если отказаться от любимого вкуса вечером сложно, то:

  • ограничьтесь небольшим кусочком за 2-3 часа до сна;
  • не ешьте арбуз вместе с другими сладостями;
  • избегайте запивания ягоды водой.

"Хочется съесть — не отказывайтесь, но соблюдайте меру и слушайте свой организм", — добавляет Демьяновская.

