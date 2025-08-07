Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Арбуз
Арбуз
© www.pexels.com/ by Lisa from Pexels is licensed under Бесплатное использование
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:16

Летний тренд или гастрономический вызов? Арбуз вместо хлеба — как это работает

Как сделать сэндвич с арбузом: рецепт освежающего и полезного летнего перекуса

Когда говорят о сэндвиче, обычно подразумевают хлеб, но что если заменить его на арбуз? В соцсетях TikTok уже активно обсуждают этот необычный тренд, и, как оказалось, он вовсе не так странен, как может показаться на первый взгляд.

Как это работает?

Арбуз в качестве "хлеба" превращает обычный сэндвич в освежающее и полезное блюдо. Такой перекус отлично утоляет жажду, а благодаря свежему вкусу арбуза — еще и приносит приятное ощущение легкости.

Что кладем внутрь?

Как и в классическом сэндвиче, выбор начинки остается за вами. Однако в интернете предлагают один проверенный вариант: между двумя ломтями арбуза можно положить руколу, фету или моцареллу, добавить несколько томатов черри, зелень и немного бальзамического уксуса. Этот вкусный и свежий сэндвич точно удивит ваших гостей на летнем пикнике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бюджетный чизкейк без сыра: экономия и вкус в одном десерте сегодня в 14:01

Чизкейк без творожного сыра? Да! Проще не бывает — всего 4 ингредиента

Чизкейк без творожного сыра — это реально! Простой рецепт на сметане с идеальной текстурой и вкусом. Убедитесь сами, как легко приготовить этот десерт из доступных ингредиентов.

Читать полностью » Рецепт маринованного толстолобика: ингредиенты и пошаговый способ приготовления сегодня в 13:58

Рыба тает во рту: маринованный толстолобик по домашнему рецепту

Узнайте, как легко и быстро приготовить маринованный толстолобик в домашних условиях. Свежие ингредиенты и ваши любимые специи — залог отличного вкуса!

Читать полностью » Рецепт жульена с курицей и грибами: пошаговое приготовление и ингредиенты сегодня в 13:45

Жульен с курицей и грибами — вкуснее ресторанного! Простой рецепт, который покорит всех

Узнайте, как приготовить классический жульен с курицей и грибами. Этот рецепт гарантирует нежное мясо, ароматные грибы и восхитительный сливочный соус!

Читать полностью » Как приготовить запеканку из баклажанов с помидорами и сыром за 30 минут сегодня в 12:55

Запеканка, от которой все просят рецепт: хрустящая корочка, нежная серединка

Запеканка из баклажанов в духовке — вкусная альтернатива мясу! Готовится быстро, получается нежной и ароматной. Попробуйте — и убедитесь сами.

Читать полностью » Рецепт картофеля в молоке в духовке: ингредиенты и способ приготовления сегодня в 12:39

Всего 5 шагов до идеального картофеля в молоке — попробуйте на праздничный ужин

Нежный картофель в молоке из духовки — простой, но эффектный гарнир. Всего 5 шагов до ароматного блюда, которое покорит даже привередливых гурманов.

Читать полностью » Омлет с кабачками и помидорами: список ингредиентов и способ приготовления сегодня в 11:48

Летний завтрак за копейки: 5 ингредиентов, 20 минут — и вы влюбитесь в этот омлет

Узнайте, как легко и быстро приготовить вкусный омлет с кабачками и помидорами на сковороде. Это идеальный завтрак для всей семьи!

Читать полностью » Рецепт груш в красном вине: ингредиенты и пошаговый способ приготовления сегодня в 11:32

5 ингредиентов и 1 час — получается десерт, как в дорогом ресторане

Узнайте, как легко приготовить изысканный десерт — грушу в красном вине. Этот рецепт порадует ваших гостей и сделает ужин незабываемым!

Читать полностью » Как приготовить коктейль с абсентом: состав и процесс приготовления сегодня в 10:42

Абсент, текила и энергетик: необычный коктейль, который покорил Европу

Хотите удивить гостей? "Зеленая фея" — коктейль с абсентом и шестью видами алкоголя. Яркий вкус, бодрящий эффект и история, вдохновленная богемой XIX века.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Как правильно собирать картофель для долгосрочного хранения: советы огородникам
Наука и технологии

Генетики обнаружили новые функции вирусных последовательностей в геноме
Спорт и фитнес

Снижение подвижности суставов усложняет спуск на пол у пожилых — данные от врачей-физиотерапевтов
Наука и технологии

Учёные выяснили, что древние люди начали употреблять клубни 2,3 млн лет назад
Культура и шоу-бизнес

"Литрес": Достоевский, Набоков и Ремарк стали самыми читаемыми классиками в 2025 году
Наука и технологии

В Харране обнаружена керамическая чаша с надписью XII века — исследование
Садоводство

Сокращение субсидий ЕС может вызвать массовое закрытие хозяйств в Италии
Красота и здоровье

Как диета влияет на артрит: 5 продуктов, которые стоит вернуть в рацион
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru