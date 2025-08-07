Летний тренд или гастрономический вызов? Арбуз вместо хлеба — как это работает

Когда говорят о сэндвиче, обычно подразумевают хлеб, но что если заменить его на арбуз? В соцсетях TikTok уже активно обсуждают этот необычный тренд, и, как оказалось, он вовсе не так странен, как может показаться на первый взгляд.

Как это работает?

Арбуз в качестве "хлеба" превращает обычный сэндвич в освежающее и полезное блюдо. Такой перекус отлично утоляет жажду, а благодаря свежему вкусу арбуза — еще и приносит приятное ощущение легкости.

Что кладем внутрь?

Как и в классическом сэндвиче, выбор начинки остается за вами. Однако в интернете предлагают один проверенный вариант: между двумя ломтями арбуза можно положить руколу, фету или моцареллу, добавить несколько томатов черри, зелень и немного бальзамического уксуса. Этот вкусный и свежий сэндвич точно удивит ваших гостей на летнем пикнике.