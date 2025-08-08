Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:01

Летний деликатес под прицелом микробов: что нужно знать перед тем, как есть арбуз

Эксперт предупредил об ускоренном размножении бактерий в разрезанном арбузе

Сладкая и сочная мякоть арбуза может скрывать серьёзную угрозу, особенно если плод повреждён или долго хранится в разрезанном виде. Доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, почему важно правильно обращаться с этой ягодой и как избежать опасности.

Когда арбуз становится опасным

"Уже через 30-60 минут в разрезанном арбузе запускаются процессы окисления, ферментативного распада и микробного загрязнения. При комнатной температуре мякоть становится потенциально опасной уже спустя 2-3 часа", — пояснил Дорохов.

Причина — в сладкой среде активно размножаются бактерии, включая условно-патогенные штаммы кишечной группы. Особенно быстро это происходит при температуре выше 20 °C и высокой влажности.

Как хранить безопасно
Химик советует хранить разрезанный арбуз в герметичном стеклянном или пищевом контейнере в холодильнике. При этом важно:

  • не держать арбуз рядом с яблоками, бананами, авокадо и томатами — они ускоряют потерю сочности и вкуса;
  • предпочитать хранение крупных кусков, а не мелкой нарезки, чтобы сократить площадь контакта с воздухом;
  • ограничивать срок хранения в холодильнике до 48-72 часов.

Перед употреблением обязательно осмотрите мякоть: слизистый налёт, изменение цвета или кисловатый запах — верный сигнал, что продукт испорчен.

Заморозка как альтернатива
Если хотите сохранить арбуз дольше, можно заморозить мякоть. После разморозки она потеряет упругость, но подойдёт для смузи, сорбетов и прохладительных напитков.

