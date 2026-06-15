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Девушка ест арбуз
Девушка ест арбуз
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:32

Июньские арбузы зря записали в опасные: настоящая угроза прячется не в дате

Появление арбузов на прилавках в начале июня нередко вызывает у потребителей сомнения в безопасности продукции. Молекулярный биолог, биохимик Юлия Дробышева пояснила NewsInfo, насколько обоснованы страхи перед ранними бахчевыми и почему современная логистика позволяет покупать их без опасений за здоровье.

Ранее активно обсуждалось, что арбузы традиционно считаются сезонным лакомством, время которого наступает в августе и сентябре. Однако в текущих рыночных условиях обилие этой ягоды в начале лета стало привычной картиной, что заставляет покупателей задумываться о потенциальной опасности продуктов, которые вызывают споры относительно витаминной ценности вне своего природного сезона.

По словам эксперта, мифы о ГМО-арбузах не имеют под собой научных доказательств. Технологий генетической модификации для этой культуры в массовой продаже попросту не существует.

"Все, что мы видим, какие-то видоизмененные формы, это не ГМО-модификации. Это различные физические воздействия на культуру. Что касается основной опасности, это содержание нитратов. Именно бахчевые имеют свойство накапливать в себе нитраты", — отметила биохимик.

Эксперт подчеркнула, что риски связаны не с самим фактом раннего созревания, а с местом приобретения. При покупке в сомнительных точках или у частных лиц есть вероятность получить товар с повышенным содержанием нитратов, используемых для ускорения роста. Правильное хранение продуктов критично для предотвращения накопления вредных соединений, о чем часто предупреждает Роспотребнадзор, напоминая о важности правильного размещения еды.

Однако легальный июньский импорт из стран с более ранним климатическим летом — Турции, Ирана, Азербайджана или Китая — проходит строгий санитарный контроль, говорит специалист. Россельхознадзор регулярно проверяет поступающие партии на наличие вредных веществ, что гарантирует безопасность сертифицированной продукции.

"Потребитель сам берет на себя риски купить дыни, арбузы с содержанием вредных веществ, особенно нитратов, которые являются канцерогенами, накапливаются в организме и вредят здоровью. Опасность представляют и в сезон, и вне сезона любые продукты, купленные без прохождения контроля качества", — пояснила специалист.

Важно внимательно подходить к покупке любой продукции. Кроме того, при покупке любого товара стоит помнить про правила хранения продуктов после вскрытия упаковки, чтобы не допустить преждевременной порчи.

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Проверено экспертом: Врач-диетолог Екатерина Мельникова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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