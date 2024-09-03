Арбитражный суд поставил точку в вопросе оформления незаконных построек

Если постройка не была своевременно узаконена из-за бюрократических проволочек, но соответствует нормам градостроительного законодательства, её должны узаконить, пишет во вторник "Российская газета" со ссылкой на разъяснения Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.
Судебным прецедентом стало дело предпринимателя из Норильска. Он построил гараж-стоянку, но не успел должным образом оформить объект, потому что с него потребовали заключение экологической экспертизы. Когда формально самострой потребовали снести, хозяин обратился в суд.
В ходе разбирательств экспертиза была предоставлена и исследована, а самое главное — суд счёл её избыточной, потому что постройка не создавала никакого негативного воздействия на окружающую среду. Фемида встала на сторону истца.
"Рассматриваемое решение суда важно для практики тем, что способствует стабилизации практики рассмотрения подобных споров", — прокомментировал руководитель практики сопровождения предпринимательства Бюро адвокатов "Де-юре" Константин Ткаченко.
В целом, по его словам, складывается практика взвешенного рассмотрения споров о сносе самовольных построек и признании права собственности на них. В особенности в части строительства частных домовладений, которое происходит практически в уведомительном порядке. "Такая упрощённая система офертно-акцептного получения разрешения на строительство уже сейчас показывает свою высокую эффективность", — заключил юрист.
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