Андрей Канчельскис: арбитры в России просто не умеют хорошо судить

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис назвал российское судейство худшим в Европе. Его слова приводит издание "Рейтинг букмекеров".
"Самое плохое судейство в Европе — у нас, в России. Для чего вообще нужен арбитр на поле, если он постоянно обращается к телевизору? А на VAR сидят нечестные судьи, не умеющие правильно оценивать моменты", — заявил Канчельскис. Он также отметил, что российские судьи стремятся работать хорошо, но не владеют необходимыми навыками.
В июле 2024 года стало известно, что Канчельскис устроил драку в одном из московских баров после финального матча Евро-2024. Он не сошелся во мнениях о встрече Испании и Англии с другим посетителем и получил удар в глаз. В результате бывший спортсмен вызвал скорую помощь, но отказался от госпитализации.
Канчельскис играл за "Манчестер Юнайтед" с 1991 по 1995 год. За это время полузащитник дважды становился чемпионом Англии — в сезонах 1992/1993 и 1993/1994 годов. Также болельщики признавали его лучшим игроком сезона. Кроме того, в Англии Канчельскис выступал за "Эвертон", "Манчестер Сити" и "Саутгемптон".
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