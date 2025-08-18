Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Приготовление кофе
Приготовление кофе
© pxhere.com by Указания авторства не требуется is licensed under Creative Commons CC0
Олег Белов Опубликована 18.08.2025 в 20:16

Не сорт и не страна: что на самом деле скрывает фраза "кофе по-арабски"

Почему в арабских странах кофе подают в чашке без ручки и не доливают до краёв

Вернулись из Марокко с ароматным сувениром и рассказываете друзьям, как варите арабский кофе? Стоп. Если хотите говорить правильно — так нельзя. Почему? Потому что арабы кофе не выращивают, они его готовят особым способом. А значит, верный вариант — кофе по-арабски.

Что такое кофе по-арабски?

Это не сорт и не регион. Это способ приготовления — и довольно необычный. Зерна обжаривают очень слабо, затем перемалывают, добавляют кардамон и варят в джезве (она же турка).

Ключевые особенности:

  • зерна — светлой обжарки
  • никакого сахара
  • специи — обязательно, чаще всего кардамон
  • подают к финикам, а не с ними: сначала сладкое, потом кофе

Этот кофе мягкий, пряный, и чаще всего не горький, как классический эспрессо.

Почему чашка без ручки?

В арабской кофейной культуре важны детали. Кофе подают в небольших чашках без ручки, и это не просто эстетика.

Такая подача:

  • превращает кофе в церемонию, а не просто напиток;
  • заставляет наслаждаться вкусом, делая каждый глоток осознанным;
  • говорит о гостеприимстве и уважении.

Почему не наливают до краёв?

В арабском мире чашка, полная до краев, — это плохой знак. Она говорит: "ты мне мешаешь, пей и уходи".
А вот чашка, налитая на треть — символ дружбы и продолжения беседы.

Оставшееся пространство — приглашение к диалогу и заботе.

Запомните раз и навсегда:

  • Арабский кофе — неверно (арабы его не выращивают)
  • Кофе по-арабски — правильно (так называют способ приготовления)

Такой кофе — это не просто напиток. Это культура, уважение и ритуал. Попробуйте приготовить его дома — и вы почувствуете разницу.

