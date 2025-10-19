11 000 лет назад в Саудовской Аравии жили иначе: археологи нашли город, который изменил историю

На севере Саудовской Аравии археологи сделали открытие, способное изменить представления о самых ранних этапах человеческой цивилизации. В регионе Масьюн, неподалёку от города Табук, исследователи обнаружили древнейшее из известных поселений человека на Аравийском полуострове, возраст которого превышает 11 000 лет.

Это открытие стало результатом совместной работы Комиссии по культурному наследию Саудовской Аравии и Университета Каназавы (Япония) и уже названо одной из важнейших находок в истории археологии Ближнего Востока.

"Поселение Масьюн представляет собой древнейшее архитектурное свидетельство устойчивых общин, когда-либо найденное на территории Аравии", — подчеркнул Его Высочество принц Бадер бин Абдалла бин Фархан Аль Сауд, министр культуры и председатель Комиссии по культурному наследию.

Город, построенный до появления глины и металла

Археологи относят Масьюн к докерамическому неолиту - эпохе, когда человек ещё не использовал глину для изготовления сосудов, но уже строил постоянные жилища. Раскопки выявили полукруглые каменные постройки, внутренние проходы, очаги и хранилища, что указывает на хорошо организованную структуру поселения.

Такие находки показывают, что ещё 11 тысяч лет назад жители северо-западной Аравии обладали развитым социальным устройством, умели хранить запасы и планировать быт, а их жилища служили постоянным домом, а не временным убежищем кочевников.

Среди предметов, найденных на месте раскопок, — наконечники стрел, ножи, точильные камни и украшения из амазонита, кварца и морских раковин. Эти артефакты свидетельствуют не только о высоком уровне ремесла, но и о дальнобойных связях, ведь многие материалы невозможно было добыть в окрестностях Масьюна.

География, благоприятная для жизни

Поселение расположено на высоте 1424 метра над уровнем моря у подножия горы Джабаль-эль-Лауз — одного из самых известных пиков Саудовской Аравии. Климатические условия здесь были более мягкими, чем в пустынях, а наличие источников воды и растительности делало регион идеальным местом для первых оседлых сообществ.

Именно сочетание водных ресурсов, охотничьих угодий и безопасного рельефа позволило древним людям создать здесь устойчивую общину — задолго до того, как оседлость стала нормой на Ближнем Востоке.

От 1978 года до "археологического прорыва" 2025-го

Археологический объект Масьюн был впервые зарегистрирован в Национальном реестре древностей Саудовской Аравии ещё в 1978 году, но тогда он считался малозначительным. Лишь спустя десятилетия, после возобновления раскопок в 2022 году, стало ясно, что перед учёными — место исключительной древности.

В течение четырёх сезонов исследований (с 2022 по 2024 годы) команда археологов воссоздала планировку поселения и выявила особенности его социальной структуры. Работа велась в рамках партнёрства между Комиссией по культурному наследию, Университетом Каназавы и компанией NEOM, занимающейся развитием северо-запада страны.

Архитектура, опередившая своё время

Раскопки выявили поразительно упорядоченную организацию пространства. В поселении прослеживаются жилые зоны, отдельные хранилища и очаги, что указывает на систему распределения ресурсов и коллективного управления.

"Наличие специализированных хранилищ говорит о том, что жители Масьюна владели навыками планирования и учёта запасов, а значит — уже осознали ценность совместного труда", — отметили представители Комиссии.

Археологи предполагают, что это общество находилось на пороге перехода к земледелию. Возможно, именно такие поселения стали промежуточным этапом между кочевыми племенами и первыми сельскохозяйственными общинами Ближнего Востока.

Сравнение древних поселений региона

Памятник Возраст Особенности Значение Масьюн (Саудовская Аравия) >11 000 лет Каменные жилища, хранилища, украшения Самое древнее оседлое поселение Аравии Джебель-Хафит (ОАЭ) ~5000 лет Погребальные башни Поздний неолит и бронзовый век Умм-Джирсан (Саудовская Аравия) 7000-10 000 лет Пещерные стоянки, останки животных Доказательство охотничьих сообществ

Камень, раковины и амазонит: следы обмена

Одним из важнейших открытий стали украшения из редких минералов. Амазонит, кварц и морские раковины были привезены издалека, что говорит о развитой системе обмена между различными регионами Ближнего Востока.

Находки показывают, что жители Масьюна поддерживали связи с Левантом, возможно, с побережьями Красного моря и даже с территориями за пределами полуострова.

Это открытие разрушает представление об изолированности древней Аравии, доказывая, что уже в неолите она была частью широкой культурной и торговой сети.

Наскальные рисунки и первые символы

Помимо архитектуры, археологи зафиксировали наскальные изображения и древние надписи, расположенные поблизости от поселения. Они изображают людей, животных и абстрактные символы. Предполагается, что эти рисунки имели ритуальное или коммуникативное значение — возможно, являлись первыми формами визуального языка региона.

А что если Аравия — колыбель оседлой жизни?

Масьюн ставит под сомнение привычную модель, по которой оседлые общества возникли только в долинах Нила и Евфрата. Оказалось, что первые архитектурные поселения могли появиться и на Аравийском полуострове, причём раньше, чем предполагали историки.

Если эти данные подтвердятся радиоуглеродным анализом, Саудовская Аравия сможет претендовать на звание одного из центров происхождения неолита - рядом с Левантом и Месопотамией.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Подтверждает существование оседлых сообществ в Аравии 11 000 лет назад Требуется уточнение датировок Демонстрирует развитие архитектуры и социальной организации Частичная утрата артефактов из-за эрозии Раскрывает культурные связи с другими регионами Необходимы дополнительные раскопки

FAQ: ответы на частые вопросы

— Почему Масьюн так важен для науки?

Потому что это самое древнее поселение, свидетельствующее о формировании постоянных общин на Аравийском полуострове.

— Что нашли археологи?

Каменные дома, очаги, хранилища, украшения и орудия труда из камня и кости.

— Откуда брались редкие материалы?

Некоторые минералы и раковины были привезены из регионов Леванта и побережья Красного моря.

— Можно ли посетить Масьюн?

Да, власти Саудовской Аравии планируют сделать место доступным для туристов и включить его в археологические маршруты NEOM.

— Что дальше?

Учёные намерены продолжить анализ ДНК, геохимических образцов и органических остатков, чтобы восстановить образ жизни древних обитателей.

Мифы и правда

Миф: на Аравийском полуострове не было древних цивилизаций.

Правда: Масьюн доказывает, что здесь формировались устойчивые общества задолго до появления первых городов Месопотамии.

Миф: древние арабы были исключительно кочевниками.

Правда: уже 11 тысяч лет назад в регионе существовали постоянные поселения с развитой архитектурой.

Миф: обмен между регионами начался лишь с бронзовым веком.

Правда: находки украшений из дальних мест подтверждают существование торговых сетей ещё в неолите.

Исторический контекст

До открытия в Масьюне учёные полагали, что оседлая жизнь на Аравийском полуострове началась не ранее 7000 лет назад. Однако новые данные указывают на значительно более ранний этап — около 9000 года до н. э..

Современные технологии, включая изотопный анализ и 3D-картирование, позволяют исследовать древние поселения с беспрецедентной точностью. Саудовская Аравия активно инвестирует в такие проекты, делая археологию частью своей культурной политики в рамках программы "Видение 2030".

Интересные факты

Масьюн находится всего в 80 километрах от предполагаемого библейского горного массива Синая.

Каменные орудия, найденные на месте, изготовлены из редких пород, добытых за десятки километров.

Некоторые из украшений, найденных археологами, имеют следы окрашивания натуральными пигментами — это первые примеры использования цвета в регионе.