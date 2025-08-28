Камера в кармане оказалась хитрее рулетки: смартфон научился измерять пространство

Многие даже не догадываются, что камера их смартфона умеет больше, чем просто снимать фото и видео. Современные телефоны могут заменить привычные инструменты — например, рулетку. Благодаря специальным приложениям камера превращается в средство для измерений и помогает узнать размеры предметов или расстояние до них. Об этом сообщает издание MakeUseOf (MUO).

Как работает AR-измерение

Технология получила название AR measurement — измерение с использованием дополненной реальности. Когда вы наводите камеру на объект или помещение, смартфон анализирует окружение и распознаёт плоские поверхности: пол, стены, столешницы. После этого устройство начинает "строить" трёхмерную модель и позволяет замерять расстояния между точками.

Всё это работает не только за счёт камеры. В дело включаются датчики — гироскоп фиксирует наклон и повороты телефона, а акселерометр отслеживает движения. Объединяя эти данные, система вычисляет не только размеры, но и расположение предметов в пространстве.

Где найти эту функцию

Пользователи iPhone могут воспользоваться встроенным приложением Measure (Рулетка) — оно уже предустановлено в системе. Если вы его удаляли, программа легко скачивается из App Store.

У Android-смартфонов ситуация отличается. Google раньше выпускала собственное приложение, но закрыл проект в 2021 году. Зато у владельцев Galaxy есть фирменное решение Quick Measure, доступное в Play Store и Galaxy Store. Кроме того, популярностью пользуются сторонние программы, например AR Ruler, которая доступна и на iOS, и на Android.

Как пользоваться

Работает всё довольно просто. Достаточно запустить приложение и навести камеру на нужный предмет или поверхность. На экране появляется точка или перекрестие — это стартовая отметка. Касанием вы фиксируете первую точку, затем перемещаете камеру и отмечаете вторую. Смартфон автоматически рассчитывает расстояние.

Более того, многие приложения распознают простые фигуры: квадрат, прямоугольник или круг. В этом случае они сами выдают размеры без необходимости вручную обводить каждый край. Так можно быстро узнать, войдёт ли шкаф в угол комнаты или какого размера столешница.

Дополнительные возможности

Фирменное приложение Samsung Quick Measure позволяет измерять не только размеры, но и расстояние от камеры до объекта. Это удобно, когда нужно понять, насколько далеко телевизор или стена от того места, где вы стоите.

Результаты можно сохранить в памяти: сделать снимок с нанесёнными цифрами или воспользоваться историей замеров, как это реализовано в Measure на iPhone.

Насколько точны измерения

Конечно, смартфон не заменит профессиональные инструменты, особенно если важна максимальная точность. Но для бытовых задач его возможностей более чем достаточно. Погрешность обычно составляет пару сантиметров.

Например, телевизор диагональю 55 дюймов программа может "увидеть" как 56 или 59 дюймов — многое зависит от угла, под которым держите камеру. Для проверки размеров ковра, проёма двери или стола этого вполне достаточно, но для ремонта с миллиметровой точностью лучше использовать рулетку или лазерный дальномер.

Универсальный инструмент под рукой

Функция AR-измерений — яркий пример того, что смартфон способен на большее, чем мы привыкли думать. Она экономит время и помогает в повседневных ситуациях: при выборе мебели, проверке размеров комнаты или даже при оценке роста человека. И хотя до точных строительных приборов телефону далеко, в большинстве случаев он справляется с задачами, когда под рукой нет рулетки.