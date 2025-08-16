Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Золотые рыбки
Золотые рыбки
© commons.wikimedia.org by Daiju Azuma is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:50

Секрет гармонии: аквариум, мебель и свет в одной композиции

Как сочетать аквариум с мебелью и освещением в комнате

Красивый аквариум может быть не просто емкостью с водой, а полноценным декоративным элементом, который дополняет мебель и световое оформление комнаты. Главное — продумать его расположение и стиль.

С мебелью на одной волне

Аквариум лучше размещать на тумбе или в нише, выполненной в том же стиле и цветовой гамме, что и остальная мебель. Современные интерьеры выигрывают от минималистичных форм и гладких фасадов, классические — от декоративных рам и фактурных материалов.

Игра света

Встроенная подсветка аквариума может быть частью общего светового сценария. Тёплый свет создаст уют, холодный подчеркнёт современный стиль, а RGB-подсветка поможет менять настроение комнаты. Важно избегать слишком ярких источников, которые будут создавать блики на стекле.

Размещение и перспектива

Аквариум стоит размещать так, чтобы он был виден из ключевых точек комнаты — зоны отдыха, обеденного стола, рабочего места. При этом нужно избегать мест с прямыми солнечными лучами и рядом с шумной техникой.

Единый стиль — гармония в деталях

Декор вокруг аквариума — картины, полки, растения — должен дополнять, а не перегружать композицию. Использование одинаковых материалов и оттенков помогает создать ощущение цельности пространства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пять рабочих способов сохранить ванную в порядке сегодня в 1:17

Чистая ванная без многочасовой уборки — вот как это делают профессионалы

Чистая ванная без многочасовой возни — реальность. Пошаговая схема и простые средства помогут справиться с налетом, плесенью и запахами.

Читать полностью » Разновидности каминов и их особенности для интерьера сегодня в 0:14

Камин в квартире? Да, теперь это реально — и без лишних хлопот

Камин — это не только тепло и уют, но и стильный элемент интерьера. Разбираемся, как выбрать подходящую модель и установить её без лишних проблем.

Читать полностью » Уборка без усилий: используйте сушильные салфетки для защиты от пыли на окнах и подоконниках вчера в 23:32

Пыль возвращается через день? Это решается одной простой салфеткой

Сушильные салфетки не только снимают статическое электричество с тканей, но и защищают от пыли твердые поверхности, такие как жалюзи и подоконники.

Читать полностью » Фольга помогает удалить налёт и ржавчину в унитазе без агрессивной химии вчера в 22:25

Унитаз сияет без усилий: вот ваш секретный инструмент в борьбе за чистоту

Устали от химии в уборке? Попробуйте фольгу! Это экономный и экологичный способ очистить унитаз от налета и ржавчины.

Читать полностью » Сода нейтрализует запах в белье и смягчает ткань при стирке вчера в 21:20

Ваша стиральная машина пахнет? Одно средство уберёт запах навсегда

Сода — натуральный дезодоратор! Узнайте, как использовать соду при стирке для чистоты, свежести и смягчения белья. Секреты и приемы для вашей стиральной машины.

Читать полностью » Минеральное масло и восковая паста восстанавливают блеск деревянных поверхностей вчера в 20:10

Шкаф засияет, как новый: вот что нужно сделать с деревянной мебелью уже сегодня

Деревянный шкаф требует деликатного ухода. Узнайте, как правильно чистить деревянную мебель, чтобы вернуть ей блеск и защитить от повреждений.

Читать полностью » Какие средства для стирки безопасны при кожных заболеваниях — мнение гигиениста вчера в 19:05

Стиральная ловушка: почему порошок может быть опаснее, чем кажется

Порошок может быть опаснее, чем кажется. Как выбрать стиральное средство, если в семье аллергики или маленькие дети? Советы гигиениста — в одном материале.

Читать полностью » Эксперт рассказала, из какого материала лучше выбирать маслёнку для дома вчера в 18:07

Стекло — главный враг масла: почему красивая маслёнка может оказаться вредной

Масло быстро портится, если хранить его неправильно. Как выбрать маслёнку, которая сохранит вкус и не навредит здоровью? Подсказки от эксперта.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Nvidia Cosmos Reason: новый ИИ приближает роботов к человеческому разуму
Красота и здоровье

В Балакове у пациента выявили редкое зеркальное расположение внутренних органов
Спорт и фитнес

Бывший тренер ЦСКА Джон Торчетти тепло отозвался о времени в клубе
Еда

Почему фрикасе считается классикой французской кухни — объясняет эксперт по кулинарии
Красота и здоровье

Кофе против усталости: в какое время дня напиток эффективнее всего
Культура и шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо заявил о готовности к серьёзным отношениям с моделью Витторией Черетти
Дом

Что убрать с кухни, чтобы питомцы были в безопасности
Культура и шоу-бизнес

В Майами в возрасте 78 лет умерла Жаклин Безос, мать основателя Amazon
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru