Аквариум без переплат: лёгкий способ выбрать идеальную форму, которую все хотят, но мало кто знает

Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые аквариумы выглядят как настоящие произведения искусства, а другие — просто занимают место? Всё дело в правильном выборе модели, который зависит от множества факторов. Давайте разберёмся, какой аквариум подойдёт именно вам и вашим рыбкам.

Форма и расположение аквариума

Выбор формы аквариума во многом определяется доступным пространством в комнате:

прямоугольный аквариум отлично впишется между высокими шкафами или на длинной полке.

угловой аквариум экономит место и при этом может быть достаточно вместительным.

аквариум-башня станет ярким акцентом интерьера и при этом не займёт много места.

Некоторые модели напоминают картины на стене, но важно помнить, что с водой они могут весить от 50 до 100 кг. Если у вас тонкие гипсокартонные стены, стоит проверить их прочность, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Условия содержания и выбор рыбок

Прежде чем покупать аквариум, определитесь, каких рыбок вы хотите — пресноводных или морских.

пресноводные рыбки более распространены и требуют меньше хлопот в уходе.

морские обитатели нуждаются в особом микроклимате, который сложнее поддерживать.

Также важно учитывать пространство для рыбок. На каждый сантиметр длины тела рыбки рекомендуется выделять примерно 1 литр воды. Например, в аквариум объёмом 100 литров можно поселить около 20 рыбок длиной по 5 см.

