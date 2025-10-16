Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
радужная форель
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:02

Из пруда — на рынок: в Челябинской области выделили миллионы на аквакультуру

Правительство Челябинской области утвердило порядок предоставления субсидий предприятиям аквакультуры, общий объём которых составит 21 миллион рублей. Финансовая помощь направлена на компенсацию части затрат рыбоводов и стимулирование роста объёмов производства товарной рыбы.

Кому и за что положена компенсация

Региональные хозяйства смогут возместить до 90% расходов на покупку рыбопосадочного материала, если он был приобретён в период с июня 2024 года по 15 октября 2025-го.

Для получения субсидии необходимо подать заявку и предоставить:

  • документы, подтверждающие покупку личинок и молоди;
  • акты выпуска рыбы в водоёмы;
  • сопроводительные ветеринарные справки.

Ставка на увеличение объёмов аквакультуры

По данным региональных властей, в 2025 году планируется частично компенсировать расходы на приобретение 50 миллионов личинок и молоди сиговых и карповых видов рыб. Это должно повысить объёмы выращивания и вылова товарной рыбы, а также укрепить продовольственную безопасность региона.

