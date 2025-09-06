Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Абрикосы
Абрикосы
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:39

Цианид в тарелке: абрикосовые косточки могут убить незаметно

Врач-токсиколог Келли Джонсон-Арбор предупредила об опасности абрикосовых косточек

Вокруг абрикосовых косточек существует множество мифов, один из самых распространённых — будто они способны лечить или предотвращать рак. Однако научные данные говорят об обратном: употребление косточек может представлять серьёзную угрозу для здоровья.

Опасность амигдалина

Абрикосовые косточки содержат вещество амигдалин, также известное как витамин B17 или лаэтрил. Попадая в организм, оно превращается в цианид — сильнейший яд.

Доктор-токсиколог Келли Джонсон-Арбор из университетской больницы MedStar при Джорджтауне предупреждает, что приём амигдалина способен вызвать тяжёлые последствия, вне зависимости от того, есть у человека онкологическое заболевание или нет.

"Приём амигдалина может привести к серьёзным заболеваниям независимо от того, есть ли у вас онкология", — заявила врач-токсиколог Келли Джонсон-Арбор.

Почему миф оказался живучим

Исследования действительно показывали, что амигдалин способен уничтожать раковые клетки. Но вместе с ними он повреждает и здоровые клетки организма. В итоге пользы от такого "лечения" нет, а риск токсического отравления крайне высок.

Симптомы отравления цианидом

Опасность кроется ещё и в том, что цианид может накапливаться постепенно. Первые признаки отравления выражаются в слабости, головокружении и затруднённом дыхании. При более тяжёлом поражении появляется синюшный оттенок кожи, возможны судороги и потеря сознания. В таких случаях требуется немедленный вызов скорой помощи.

Вывод

Абрикосовые косточки нельзя рассматривать как средство профилактики или лечения онкологических заболеваний. Их употребление связано с высоким риском для здоровья и может привести к тяжёлым последствиям. Безопаснее всего полностью исключить их из рациона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности ботулизма при консервировании грибов сегодня в 4:26

Банка с грибами может убить: скрытая опасность домашних заготовок

Грибы могут стать источником ботулизма при неправильной заготовке. Врач объяснила, чем это опасно и на какие симптомы стоит обратить внимание.

Читать полностью » Педиатр Рамил Шахвеледов напомнил о важности вакцинации детей от гриппа осенью сегодня в 3:23

Как подготовить иммунитет школьника к осени: простые правила

Осенью риск вирусных инфекций у детей возрастает. Врач рассказал, как вакцинация и простые меры гигиены помогут защитить ребёнка.

Читать полностью » Ребёнка с нейробластомой перевезли из Китая в Москву на самолёте президента России сегодня в 2:20

Битва за детство: мальчика с агрессивной опухолью спасают в Москве

Российские врачи рассказали о шансах на выздоровление мальчика с нейробластомой, доставленного спецбортом Путина. Прогноз зависит от стадии болезни.

Читать полностью » Врач Валерий Новоселов объяснил причины появления синяков у Дональда Трампа сегодня в 1:17

Почему синяки у пожилых людей появляются даже без удара

Синяки на теле Дональда Трампа вызвали новые слухи о его здоровье. Врач объяснил, какие болезни или факторы могут стоять за этим симптомом.

Читать полностью » Врач Андрей Звонков напомнил, что плановые процедуры проводятся в поликлинике, а не на скорой сегодня в 0:13

Один звонок может стоить жизни: когда скорую вызывать нельзя

Врач-терапевт объяснил, в каких случаях действительно нужно звонить в скорую, и предложил меру, которая может сократить необоснованные вызовы.

Читать полностью » Проблемы в интимной жизни входят в признаки измены — психолог Валадао вчера в 23:46

Не доказательство, но сигнал: когда стоит говорить о подозрениях в измене

Психолог Ванесса Валадао назвала шесть признаков, по которым можно заподозрить измену: от скрытности со смартфоном до эмоциональной дистанции и проблем в интимной жизни.

Читать полностью » Эндокринолог рассказала, как сон и стресс повышают риск диабета сегодня в 22:28

Каждый день риска: какие привычки незаметно подталкивают к диабету

Какие привычки незаметно подталкивают к диабету второго типа и как простые изменения образа жизни помогают снизить риск тяжёлого заболевания

Читать полностью » Гинеколог Казер предупредила об опасностях чрезмерного секса 04.09.2025 в 23:36

Оргазм с побочками: чем грозит избыток интимной близости

Гинеколог Стефани Казер объяснила, чем опасен избыток секса: от мышечных спазмов и инфекций до травм гениталий. Норма у каждого индивидуальна.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Перекопку почвы проводят только при температуре ниже +5 °C для борьбы с вредителями
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Вялов: день лучше начинать со стакана воды и зелёного чая
Спорт и фитнес

Тренеры назвали основные упражнения на слайдборде для развития силы и выносливости
Авто и мото

Доля российских автомобилей в Беларуси сократилась до 21% — статистика БAA
Наука и технологии

NeuroDepth BCI: китайские ученые добились высокой точности в локализации опухолей мозга
Садоводство

Осенью в Адыгее шпинат выдерживает заморозки до −6…−8 °C, салаты до −5 °C
Садоводство

Обрезка жимолости осенью: садоводы советуют удалять до 15 старых ветвей
Спорт и фитнес

Отжимания как упражнение для сердечно-сосудистой системы и силы — мнение специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet