Цианид в тарелке: абрикосовые косточки могут убить незаметно

Вокруг абрикосовых косточек существует множество мифов, один из самых распространённых — будто они способны лечить или предотвращать рак. Однако научные данные говорят об обратном: употребление косточек может представлять серьёзную угрозу для здоровья.

Опасность амигдалина

Абрикосовые косточки содержат вещество амигдалин, также известное как витамин B17 или лаэтрил. Попадая в организм, оно превращается в цианид — сильнейший яд.

Доктор-токсиколог Келли Джонсон-Арбор из университетской больницы MedStar при Джорджтауне предупреждает, что приём амигдалина способен вызвать тяжёлые последствия, вне зависимости от того, есть у человека онкологическое заболевание или нет.

"Приём амигдалина может привести к серьёзным заболеваниям независимо от того, есть ли у вас онкология", — заявила врач-токсиколог Келли Джонсон-Арбор.

Почему миф оказался живучим

Исследования действительно показывали, что амигдалин способен уничтожать раковые клетки. Но вместе с ними он повреждает и здоровые клетки организма. В итоге пользы от такого "лечения" нет, а риск токсического отравления крайне высок.

Симптомы отравления цианидом

Опасность кроется ещё и в том, что цианид может накапливаться постепенно. Первые признаки отравления выражаются в слабости, головокружении и затруднённом дыхании. При более тяжёлом поражении появляется синюшный оттенок кожи, возможны судороги и потеря сознания. В таких случаях требуется немедленный вызов скорой помощи.

Вывод

Абрикосовые косточки нельзя рассматривать как средство профилактики или лечения онкологических заболеваний. Их употребление связано с высоким риском для здоровья и может привести к тяжёлым последствиям. Безопаснее всего полностью исключить их из рациона.