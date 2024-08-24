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Как приготовить начинку из абрикосов для пирожков и пирогов
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  • Опубликована сегодня в 5:15

Абрикосовая начинка: простое приготовление и неповторимый вкус

Как приготовить начинку из абрикосов для пирожков и пирогов

Абрикосы — это сочные, яркие и ароматные плоды, которые обладают неповторимым вкусом. Они идеально подходят для приготовления различных десертов, включая пироги и пирожки. В этой статье мы расскажем вам, как приготовить абрикосовую начинку, которая станет настоящим украшением вашего стола.

Чтобы приготовить ароматную начинку из абрикосов для пирогов и пирожков, вам потребуются следующие ингредиенты:

  • абрикосы — 500 г;
  • сахар — 4 столовые ложки;
  • картофельный крахмал — 1 столовая ложка.

Процесс приготовления:

  1. Тщательно промойте и высушите абрикосы (500 г).
  2. Разрежьте каждый плод пополам и удалите косточки. Затем каждую половинку нарежьте на 3-4 части.
  3. Соедините подготовленные абрикосы, 4 столовые ложки сахара и 1 столовую ложку картофельного крахмала. Перемешайте.

Теперь ваша абрикосовая начинка готова для использования в пирогах и пирожках.

Фото: commons.wikimedia.org/ Citrus5 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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