Абрикосовая начинка: простое приготовление и неповторимый вкус

Как приготовить начинку из абрикосов для пирожков и пирогов

Абрикосы — это сочные, яркие и ароматные плоды, которые обладают неповторимым вкусом. Они идеально подходят для приготовления различных десертов, включая пироги и пирожки. В этой статье мы расскажем вам, как приготовить абрикосовую начинку, которая станет настоящим украшением вашего стола.

Чтобы приготовить ароматную начинку из абрикосов для пирогов и пирожков, вам потребуются следующие ингредиенты:

абрикосы — 500 г;

сахар — 4 столовые ложки;

картофельный крахмал — 1 столовая ложка.

Процесс приготовления:

Тщательно промойте и высушите абрикосы (500 г). Разрежьте каждый плод пополам и удалите косточки. Затем каждую половинку нарежьте на 3-4 части. Соедините подготовленные абрикосы, 4 столовые ложки сахара и 1 столовую ложку картофельного крахмала. Перемешайте.

Теперь ваша абрикосовая начинка готова для использования в пирогах и пирожках.

Фото: commons.wikimedia.org/ Citrus5 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)