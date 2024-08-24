Абрикосовая начинка: простое приготовление и неповторимый вкус

Абрикосы — это сочные, яркие и ароматные плоды, которые обладают неповторимым вкусом. Они идеально подходят для приготовления различных десертов, включая пироги и пирожки. В этой статье мы расскажем вам, как приготовить абрикосовую начинку, которая станет настоящим украшением вашего стола.
Чтобы приготовить ароматную начинку из абрикосов для пирогов и пирожков, вам потребуются следующие ингредиенты:
- абрикосы — 500 г;
- сахар — 4 столовые ложки;
- картофельный крахмал — 1 столовая ложка.
Процесс приготовления:
- Тщательно промойте и высушите абрикосы (500 г).
- Разрежьте каждый плод пополам и удалите косточки. Затем каждую половинку нарежьте на 3-4 части.
- Соедините подготовленные абрикосы, 4 столовые ложки сахара и 1 столовую ложку картофельного крахмала. Перемешайте.
Теперь ваша абрикосовая начинка готова для использования в пирогах и пирожках.
Фото: commons.wikimedia.org/ Citrus5 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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