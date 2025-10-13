Скорлупа, которая не прорвалась: на границе остановили груз, который мог удивить пол-России

На границе Челябинской области и Казахстана произошёл неожиданный инцидент: в пункте пропуска "Бугристое" сотрудники Россельхознадзора не разрешили ввозить в Россию 23 тонны скорлупы абрикосовых косточек. Груз, прибывший из Таджикистана через территорию Казахстана, направлялся в Екатеринбург.

"Был запрещен ввоз 23 тонн скорлупы абрикосовых косточек. Машина с необычным растительным грузом происхождением Таджикистан следовала из Казахстана в город Екатеринбург", — сообщили URA. RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Почему груз не пропустили

Во время проверки инспекторы выяснили, что у партии отсутствовал фитосанитарный сертификат - обязательный документ, подтверждающий безопасность растительного сырья. Без него ввоз подобного товара на территорию России невозможен. В итоге грузовик со скорлупой был возвращён обратно за границу.

Для чего нужна скорлупа абрикосовых косточек

На первый взгляд кажется, что это бесполезный отход переработки, но на деле абрикосовая скорлупа имеет десятки применений:

в медицине - как основа для адсорбентов;

в косметологии - в составе скрабов и масок;

в пищевой промышленности - как натуральный абразив или источник растительного углерода;

в промышленности - как фильтрующий материал для удаления примесей.

Интересный факт

Такие грузы нередко вызывают подозрение у контролёров. Причина — схожесть с товарами, которые могут использоваться не по назначению. Поэтому оформление документов и соблюдение фитосанитарных норм — обязательное условие при пересечении границы.