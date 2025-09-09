Торт Абрикотин за 3 часа: рецепт, который удивит даже опытных кондитеров

Представьте: нежный песочный корж, ароматный крем и яркая глазурь с орехами. Этот торт был хитом в советские времена, но почему-то забыт. А ведь он такой простой в приготовлении и не требует дорогих ингредиентов! Идеален для семейного ужина или праздника. Давайте воскресим этот рецепт вместе — шаг за шагом.

Что понадобится

Сливочное масло: 180 г (мягкое, заранее достаньте из холодильника).

Яйца: 1 шт. (размер С0, помойте с содой).

Сахар: 120 г.

Соль: щепотка (около 2 г).

Пшеничная мука: 300 г (высшего сорта, просейте).

Сливочное масло: 110 г.

Яичные желтки: 2 шт.

Сахар: 110 г.

Молоко: 80 мл (жирностью 2,5%).

Ликёр фруктовый: 1 ст. л. (или замените абрикосовым вареньем для детей).

Сахарная пудра: 200 г.

Вода (кипяток): 3 ст. л.

Свекла: 50 г (или розовый пищевой краситель).

Какао: 1 ст. л.

Арахис: 30 г.

Кешью: 30 г.

Как испечь торт: пошаговый рецепт

Сначала подготовьте все ингредиенты. Важно: масло должно быть мягким, а яйца чистыми. Разогрейте духовку до 200°C.

Замесите тесто. В миске перетрите сахар, масло, яйцо и соль ложкой. Добавляйте муку порциями, вымешивая до мягкого, пластичного состояния. Не переборщите с мукой — ориентируйтесь на консистенцию. Охладите и подготовьте. Оберните тесто плёнкой и уберите в холодильник на 40 минут. Пока ждёте, подготовьте пергамент, скалку и форму для коржей (диаметр 18-20 см).

Разделите тесто. Разрежьте на 5 равных кусков (около 130 г каждый). Один оставьте, остальные — в холодильник. Раскатайте коржи. На пергаменте раскатайте кусок теста, вырежьте круг. Лишнее соберите — пригодится позже. Выпекайте 8-10 минут при 200°C (верх-низ). Корж должен быть светло-жёлтым и хрупким.

Выпекайте все коржи. Повторите с остальными кусками. Готовые коржи остудите, отделите края ножом, если прилипли. Приготовьте крем. Смешайте молоко, сахар, желтки и ликёр (или варенье) в кастрюле. Варите на слабом огне, помешивая, до загустения (не кипятите). Остудите.

Взбейте крем. Взбейте масло миксером, добавьте сироп струйкой. Взбивайте до пышности. Уберите в холодильник на 15 минут. Сделайте глазурь. Для розовой: половину пудры смешайте с кипятком до консистенции сметаны. Добавьте каплю свекольного сока (из тёртой свеклы в марле).

Намажьте верхний корж. Вылейте розовую глазурь на корж, распределите кисточкой. Охладите 5 минут. Если прозрачная — добавьте слой. Добавьте шоколадную сетку. К остатку глазури добавьте пудру, кипяток и какао. Нанесите шприцем сетку на розовую глазурь. Украсьте кремом по краю, посыпьте орехами. Охладите.

Соберите торт. Разделите крем на 5 частей: 4 для промазки коржей, 1 для боков. Соберите слои, намажьте бока кремом, обсыпьте крошкой из обрезков. Дайте пропитаться. Оставьте на 3-4 часа (или дольше для лучшего вкуса). Нарежьте и подавайте с чаем!

Совет: крем не варите сильно, чтобы желтки не свернулись.