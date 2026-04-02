Лес и речная заводь: апрель
© Личный архив by Антон Мельников
Ирина Малова Опубликована 02.04.2026 в 16:52

Весна в Москве берет паузу: погода в апреле готовит неприятный поворот

Мокрый снег в Москве еще возможен, но он может остаться незаметным из-за теплой земли, пояснила метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. О погоде в столичном регионе в первые апрельские дни специалист рассказала NewsInfo.

Ранее Российская газета сообщила, что москвичам пообещали арктическое вторжение с заморозками и снегопадом.

Позднякова отметила, что в начале апреля погода постепенно возвращается к более типичной для сезона: температура снижается, а солнечных дней становится меньше. При этом в ночные часы возможны осадки, однако их объем будет минимальным.

По ее словам, уже в ближайшие дни температура воздуха станет ниже текущих значений, а в середине месяца приблизится к климатической норме. Она подчеркнула, что кратковременное похолодание — естественный процесс для этого времени года.

"Возвращается погода, которая более свойственна апрелю, во всяком случае, первой половине месяца. Действительно температура понижается, уже Вербное воскресенье будет не столь солнечным, как было тридцать первое марта и первое апреля", — пояснила Позднякова.

Эксперт добавила, что возможный в начале апреля в столичном регионе в ночные часы мокрый снег вряд ли задержится надолго.

"Поскольку земля довольно теплая, я думаю, что мы мокрый снег, который прогнозируется, даже не увидим. Что касается температурного режима, действительно на следующей неделе погода будет менее теплая, чем сейчас. Не исключено, что в середине недели температура среднесуточная приблизится к климатической норме", — добавила она.

Позднякова подчеркнула, что подобные погодные колебания в апреле считаются нормой и даже полезны для природы, поскольку резкое и раннее потепление может негативно сказаться на растениях.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

