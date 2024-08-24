Земляне увидят парад планет: когда и куда надо смотреть

Утром 28 августа будет парад планет, передаёт в субботу ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

"Около 4:30 28 августа на утреннем небе выстроятся шесть планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн и убывающий серп Луны, утром он будет недалеко от Марса. Все они будут находиться в секторе около 160 градусов и при ясной погоде их можно наблюдать невооруженным глазом, кроме Урана и Нептуна", — уточнили в планетарии.

"При условии ясной погоды можно увидеть невооружённым глазом Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн. Однако Меркурий зависнет низко у горизонта, поэтому его будет довольно сложно разглядеть. Он взойдёт на рассвете после 04:15 и будет виден совсем недолго, так что поторопитесь найти его и рассмотреть — вскоре рядом с ним взойдёт Солнце. А вот чтобы увидеть Нептун и Уран, потребуется телескоп или мощный бинокль", — посоветовала астроном Людмила Кошман, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария.