Земляне увидят парад планет: когда и куда надо смотреть

Утром 28 августа будет парад планет, передаёт в субботу ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
"Около 4:30 28 августа на утреннем небе выстроятся шесть планет: Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн и убывающий серп Луны, утром он будет недалеко от Марса. Все они будут находиться в секторе около 160 градусов и при ясной погоде их можно наблюдать невооруженным глазом, кроме Урана и Нептуна", — уточнили в планетарии.
"При условии ясной погоды можно увидеть невооружённым глазом Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн. Однако Меркурий зависнет низко у горизонта, поэтому его будет довольно сложно разглядеть. Он взойдёт на рассвете после 04:15 и будет виден совсем недолго, так что поторопитесь найти его и рассмотреть — вскоре рядом с ним взойдёт Солнце. А вот чтобы увидеть Нептун и Уран, потребуется телескоп или мощный бинокль", — посоветовала астроном Людмила Кошман, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария.
Парад планет — не астрономический термин, а скорее астрологический, потому что на деле планеты не сближаются в пространстве, а лишь выстраиваются в ряд на небосводе. Собственно, астрономы и называют это явление "выстраиванием", а понятие "парад планет" применяется больше для популяризации науки.
Фото: Twitter @astrophilesz
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