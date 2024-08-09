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Приложение RUTUBE в июле 2024 года обогнало VK по числу скачиваний
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Стало известно, какое приложение обогнало популярную социальную сеть по количеству скачиваний

Приложение RUTUBE в июле 2024 года обогнало VK по числу скачиваний

В июле 2024 года RUTUBE обогнал VK по количеству скачиваний на платформах Android и iOS, достигнув 266 тысяч установок. Возросший интерес российских пользователей к отечественным цифровым платформам связан с перебоями в работе YouTube.

Согласно данным new media и data.ai, национальный видеохостинг RUTUBE, входящий в состав "Газпром-Медиа Холдинга", стал лидером по числу загрузок.

Приложение RUTUBE было установлено на 952 тысячах устройств. Второе место заняло приложение VK Видео с 694 тысячами скачиваний за всё время, а на третьей позиции оказался NUUM с 303,2 тысячами установок.

Фото: commons.wikimedia.org/Gaël Hurlimann (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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